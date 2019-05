Gli accessori da cucina sono il migliore alleato tanto quando si vuole preparare una cena a regola d’arte, quanto nella vita di tutti i giorni. Perché gli utensili, che siano per pulire o impastare, aiutano davvero, soprattutto se scelti a dovere. Se ne trovano di tantissimi tipi, differenti per funzione e fascia di prezzo: non temete, nell’immensità delle offerte troverete anche quella che fa per voi e, soprattutto, per la vostra cucina.

Di seguito, la nostra guida all’acquisto dei 10 accessori da cucina disponibili online di cui è impossibile fare a meno.

I migliori utensili per tritare e sminuzzare

I migliori utensili per pulire in cucina

Accessori da cucina per la pasticceria

I migliori robot da cucina e impastatrici

I migliori sbattitori elettrici

Mandolina di HomeNative

Mandolina tagliaverdure: tagliare finemente le verdure che più ci piacciono, senza fare troppa fatica. Un miraggio? Non con la mandolina tagliaverdure e affettatrice con spiralizzatore di HomeNative. Dotata di contenitore e lame inox regolabili per affettare, tagliare e grattugiare, è uno degli accessori da cucina più utili da avere in casa.

Pro: dimezza i tempi di preparazione, essendo che per sminuzzare qualsiasi tipo di verdura ci si mette pochissimo.

Contro: taglia molto finemente le verdure, secondo alcuni utenti fin troppo.

Prezzo consigliato: 16,95 euro. Scopri se è in sconto.

Moulinex DJ755G Fresh Express

Moulinex DJ755G Fresh Express: tritare tutto senza esclusione di colpi, che si tratti di verdura, di formaggio, di pane e chi ne ha più ne metta. Moulinex DJ755G fresh express è Tritatutto multifunzione con 5 accessori, dotata di un ampio tubo di alimentazione, è l’ideale per sminuzzare con praticità.

Pro: di facile utilizzo e di alta qualità.

Contro: la verdura, talvolta, s'incastra.

Prezzo consigliato: 42,99 euro. Scopri se è in sconto.

Angry Mama sgrassa microonde

Angry Mama sgrassa microonde: pulire il forno e il microonde è una delle faccende di casa più antipatiche che ci siano, lo sappiamo. Ma Angry Mama è qui per farvi ricredere: dal design divertente, questo utensile per sgrassare il microonde sa fare miracoli. Basta riemepirlo con una porzione di aceto bianco e una di acqua, metterlo nel microonde e azionarlo. In soli 5 minuti, il vapore scioglie tutto il grasso e la sporcizia: basterà passare un panno umido sulle superfici per rimuovere lo sporco.

Pro: funziona bene per rimuovere la sporcizia settimanale e non ci si scotta nel togliere l’accessorio dal microonde.

Contro: difficile apertura e chiusura del cappuccio con i fori.

Prezzo consigliato: 9,99 euro. Scopri se è in sconto.

Vigar Dolls set lavapiatti

Vigar Dolls set lavapiatti: pulire i piatti con divertimento, perché le Vigar Dolls di Vigar non possono che strappare un sorriso. Dal design frizzante e originale, sono realizzate in materiali super resistenti. Disponibile in nero, rosso, bianco e giallo, è anche un’ottima idea regalo per una coppia che ha appena iniziato la vita insieme.

Pro: arreda la cucina con allegria, è pratico e resistente.

arreda la cucina con allegria, è pratico e resistente. Prezzo consigliato: 19,95 euro. Scopri se è in sconto.

Accessori da cucina per la pasticceria

Anelli per torte in silicone

Anelli per torte in silicone: facili da pulire, semplici da usare, gli anelli per torte e coppapasta tondi in silicone sono il massimo da avere in casa se la propria passione è la pasticceria. Componibili in diverse forme e in diverse misure, sono adatti tanto alla preparazione di torte e crostate quanto a quella di muffin e cupcake.

Pro: comodissimi, occupano poco spazio in cucina.

Contro: a causa dell'altezza limitata non è possibile cucinare dolci troppo alti.

Prezzo consigliato: 9,95 euro. Scopri se sono in sconto.

Sifone Navaris

Sifone per panna montata: un sifone è proprio quello che ci vuole in cucina per dar vita non solo a una panna montata a regola d’arte, ma anche a mousse, salse e creme difficili da dimenticare. Il sifone di Navaris, dalla capienza di 500ml, è interamente realizzato in alluminio ed è dotato di 3 beccucci decorativi. Ideale per montare, sia a caldo che a freddo.

Pro: si usa per montare di tutto, che sia panna, spume, mousse o dolci soffici.

si usa per montare di tutto, che sia panna, spume, mousse o dolci soffici. Prezzo consigliato: 26,90 euro. Scopri se è in sconto.

I migliori robot da cucina e impastatrici

Ariete 1588 impastatore vintage

Ariete 1588 impastatore vintage: dal gusto rétro, è la planetaria di Ariete che permette di impastare di tutto e di più. Ideale per preparare tanto i dolci quanto il pane e la pizza, unisce tecnologia e design raffinato. Dalla potenza elevata, grazie al motore che raggiunge i 2400 W, ha 10 velocità e la funzione pulse che permette di lavorare gli impasti più difficili.

Pro: ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro: il design vintage che può non piacere a tutti.

Prezzo consigliato: 150,00 euro. Scopri se è in sconto.

Kenwood KM283 Prospero

Kenwood KM283 Prospero impastatrice planetaria: 900 W di potenza, 4,3 litri di capienza, l’impastatrice di Kenwood è una garanzia. Dotata di tre diverse velocità di lavorazione (alta, media e planetaria), il suo design compatto la rende un accessorio da cucina che non ruba troppo spazio. In più, ha anche il sistema di sicurezza Interlock.

Pro: funzionale e compatta.

Contro: il prezzo, non adatto a tutte le tasche.

Prezzo consigliato: 275 euro. Scopri se è in sconto.

I migliori sbattitori elettrici

Braun hm5100wh sbattitore con frusta

Braun hm5100wh sbattitore con frusta: dalla potenza di 750 W, lo sbattitore elettrico di Braun permette di montare e impastare senza fare troppa fatica. Disponibile in bianco e in grigio, è leggero e poco rumoroso.

Pro: maneggevole e poco rumoroso.

maneggevole e poco rumoroso. Prezzo consigliato: 114,70 euro. Scopri se è in sconto.

Sbattitore elettrico Moulinex Prep’Line

Moulinex Prep’Line: lo sbattitore elettrico di Moulinex, dotato di 5 velocità e di 450 W di potenza, è tra i migliori su Amazon per il rapporto qualità/prezzo. Fare i dolci, grazie a questo utensile, non sarà più difficile: leggero, versatile e di facile pulizia, è tra gli accessori da cucina più amati dagli utenti.