Permettono di sopportare meglio il caldo, ci rendono ancora più trendy e proteggono le chiome: sono le acconciature da spiaggia per capelli lunghi, medi, corti, alleati di bellezza che non potranno mancare questa estate sulle nostre teste.

I capelli, infatti, al mare e a bordo piscina, vanno protetti proprio come la pelle dai danni provocati dal sole e dal vento, dalla salsedine e dal cloro. Spray e olii sono fondamentali, e le acconciatura aiutano a tenere i capelli in ordine, magari a bagnarli di meno o a evitare ricadano sulle spalle piene di crema solare.

Naturalmente le acconciature da spiaggia hanno anche una funzione estetica: consentono di variare il look e di seguire le tendenze in fatto di capelli. Proprio come gli abiti possono essere abbinate alla scollatura del costume, e permettono di sfoggiare gli accessori per capelli alla moda.

Trecce, bun o code, quali sono le acconciature spiaggia di tendenza per capelli lunghi, medi, corti? Ve lo dice la nostra redazione in questa breve guida da cui lasciarsi ispirare per i prossimi look durante le vacanze estive.

Acconciature da spiaggia per capelli lunghi

Come acconciare i capelli medi al mare

Capelli corti, le acconciature da spiaggia