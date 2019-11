Acconciature di Natale 2019: idee facili e di tendenza

Tutte le acconciature di Natale 2019 devono avere delle caratteristiche in comune: devono essere idee facili da realizzare e di tendenza.

Perché? Le giornate del 24 e del 25 dicembre sono sempre molto caotiche, tra gli ultimi regali da acquistare e cenoni e pranzi da preparare, e pensare ai capelli può diventare davvero l’ultimo dei problemi. Scegliere acconciature semplici permette di essere in ordine, programmando in anticipo il tempo che occorrerà per realizzarle e preparando l’occorrente. Ma consente anche di essere al top e più glam che mai cercando tra le proposte alla moda e gli accessori per capelli del momento.

Del resto, sotto le feste l’imperativo è brillare, brillare, brillare! Bisogna essere al top per godersi una rimpatriata di famiglia come una serata con gli amici, e per farlo è imprescindibile avere la testa “a posto”.

L’acconciatura, naturalmente, va scelta oltre che in base alla forma del viso anche in abbinamento al look. In generale, se indossate un abito scollato, per esempio, potete giocare con le lunghezze e puntare su una mezza coda. Se avete scelto uno dei tanti maglioni di Natale, magari a collo alto, tirate su i capelli, così che non coprano il look.

Pronte per trovare la vostra tra le proposte di acconciature di Natale 2019? Ecco 7 idee facili e di tendenza.

7 acconciature di Natale 2019 semplici