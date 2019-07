Adele organizzerà l’addio al nubilato di Jennifer Lawrence

Adele sta organizzando una grande festa di addio al nubilato per l’amica Jennifer Lawrence. Le due avevano già festeggiato il fidanzamento dell’attrice in un gay bar di New York, il Pieces, lo scorso marzo. Le foto e i video delle due amiche “su di giri” durante la serata avevano fatto il giro del mondo, tra sorrisi e critiche. Pare, però, che Adele stia preparando qualcosa in grande questa volta, su richiesta di Jennifer Lawrence stessa.

La protagonista di Hunger Games secondo la stampa vorrebbe tutte le sue amiche con lei questa volta, prima del matrimonio con il gallerista newyorkese Cooke Maroney. La coppia, che non ha reso pubblica la data delle nozze, potrebbe dire Sì entro la fine dell’estate. Lo scorso maggio la festa di fidanzamento, durante la quale aveva indossato un abito disegnato da sua cugina, la stilista Lauren Wells.

Ora, però, Jennifer Lawrence vuole che Adele le organizzi un grande party, a differenza del poco elegante festeggiamento dello scorso marzo. L’attrice ha raccontato durante il podcast radiofonico Naked With Catt Sadler che in quell’occasione non era andata esattamente come previsto. Tante risate e tanti alcolici avevano portato le due star ad essere protagoniste di video divertenti ma imbarazzanti.

“Questa volta Adele farà tutto diversamente” rivela una fonte al Daily Mail. “Tutto è top secret, ma gli inviti sono stati già spediti. Adele ha pensato a qualcosa di classe, e ci saranno grandi nomi dello showbiz“.

“Nessuno ha partecipato al mio addio al nubilato, perché è stato organizzato troppo in fretta” aveva raccontato sempre la Lawrence in radio. Questa volta, però, non mancherà davvero nessuno, ed è partito il toto nomi dei volti di Hollywood che parteciperanno.

Adele è ben nota per il suo spirito molto festaiolo. Solo poche settimane fa aveva fatto divertire tutto il web con le sue storie Instagram al concerto delle Spice Girls, con balli scatenati tra il pubblico.