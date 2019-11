Alberi di Natale, i migliori in offerta su Amazon

Le feste sono alle porte e presto in molte case inizieremo a montare gli alberi di Natale, per questo DireDonna vi consiglia i migliori in offerta su Amazon. Accanto al presepe, tipico della nostra tradizione, l’elemento più sfizioso delle decorazioni natalizie è certamente l’albero.

La nostra lista valuta gli alberi artificiali più interessanti da acquistare online, con un occhio alle offerte sulla piattaforma Amazon per il Natale 2019. Vi mostreremo modelli più tradizionali accanto ad alcuni dai colori di tendenza e dalle qualità più moderne, come quelli al led.

La scelta dell’albero di Natale va fatta per prima cosa valutando lo spazio di cui disponete, quindi altezza, ampiezza dei rami e diametro della base. A seconda che vogliate un albero più ricco o uno più minimal, il secondo fattore da tenere in considerazione è la foltezza dei rami. Infine, come accennato prima, i colori possono variare, infatti tra le nuove tendenze ci sono gli alberi di Natale innevati e persino rosa.

Vediamo insieme i cinque alberi di Natale in offerta su Amazon consigliati dalla redazione di DireDonna.

I migliori alberi di Natale in offerta su Amazon

Albero 228cm Shareconn

Iniziamo con il modello più grande e folto della nostra lista. Alto 228 cm, ben 110 rami, completamente ignifugo, realizzato in PVC con materiali atossici. Il telaio e la base in ferro garantiscono la massima stabilità.

Pro: miglior rapporto qualità-prezzo

Prezzo consigliato: 109,99 euro Prezzo scontato: 89,99 euro

Acquista ora

La nostra scelta: se volete comprare un albero di Natale davvero festoso, a un prezzo conveniente date le sue grandi dimensioni, questo è il modello che fa per voi. Resistente e solido, grazie alla base in ferro.

Albero innevato SunJas

Questo grazioso albero dona l’idea di un bianco Natale alla vostra casa. Punte dei rami innevate, pigne e bacche rosse decorano questo modello, pronto ad essere adornato da voi. Altezza 150 cm, 720 rami.

Pro: parzialmente decorato

Prezzo consigliato: 75,99 euro Prezzo scontato: 72,99 euro

Acquista ora

Albero 150 cm Casaria

Il modello più economico che vi proponiamo è alto 150 cm e ha 310 rami, è realizzato in PVC. Ha un supporto metallico e presenta dei rami molto folti.

Pro: facile da montare

Prezzo consigliato: 28,95 euro Prezzo scontato: 26,95 euro

Acquista ora

Albero con LED The Christmas Workshop

Il modello più innovativo che vogliamo proporvi è rosa, e decorato con luci al LED. Per un Natale più pop, per gli amanti della modernità e per chi ha poco spazio, infatti l’albero è molto sottile e si sviluppa in altezza, 183 cm.

Pro: il modello più alla moda

Prezzo consigliato: 65,75 euro Prezzo scontato: 64,48 euro

Acquista ora

Albero 150 cm Ozavo

Chiudiamo con un albero ben recensito, di media qualità e altezza. 500 rami per 150 cm, di un verde molto vivo. Il prezzo scontato è davvero conveniente. Realizato in PVC di alta qualità.

Pro: 3 pezzi, facile da montare

Prezzo consigliato: 55,99 euro Prezzo scontato: 39,99 euro

Acquista ora