Amal Clooney ammalia il red carpet di Omega con il suo look anni ’20 al fianco di suo marito George Clooney. La coppia, che in questi giorni si destreggia tra gli impegni benefici e la promozione della nuova serie dell’attore, è apparsa innamoratissima.

Nonostante il gossip spesso parli di una crisi o di un terzo figlio, George e Amal Clooney sembrano godersi la loro situazione attuale. Impeccabile in uno smoking nero, George Clooney sta promuovendo la sua nuova impresa televisiva, la serie Catch-22, ma si concede una serata glamour al fianco di Amal.

Infatti, l’attore e l’avvocatessa per i diritti umani hanno preso parte ai festeggiamenti per il 50° anniversario di Omega, noto brand di orologi, a Orlando. George Clooney è proprio uno dei testimonial del marchio.

Amal Clooney ha optato per un look dai richiami anni ’20, con un abito color crema con le frange e una acconciatura retrò. L’abito, che ricorda le Flapper Girls di quegli anni grazie alle sottili e sinuose frange che lo ricoprono, è monospalla ed è abbinato a pumps e clutch color oro e orecchini chandelier nei toni del viola, come il suo lucidalabbra. Le onde morbide dei suoi capelli completano il look squisitamente vintage.

Nei giorni scorsi George Clooney aveva raccontato divertito il carattere forte dei loro figli, i gemelli Ella e Alexander, che hanno in pugno mamma Amal. La sua nuova serie tv Catch-22 andrà in onda anche in Italia a partire dal prossimo 21 maggio su Sky Atlantic, ed è stata girata tra il Lazio e la Sardegna (luogo dove l’attore ha avuto un incidente in moto che lo ha convinto, sotto pressioni della moglie, ad appendere il casco al chiodo).