Amal e George Clooney: cena romantica a Venezia e foto in cucina con lo chef

Amal e George Clooney hanno cenato romanticamente a Venezia, e sono entrati in cucina a fine serata per conoscere lo chef e fare una foto ricordo con lo staff. Infatti, l’attore ha posato per uno scatto insieme al personale del ristorante Da Ivo, dimostrando ancora una volta la sua umiltà e il suo essere alla mano. La coppia, dopo il weekend sul Lago di Como con Barack e Michelle Obama, è volata a Venezia per una serata romantica. Niente Ella e Alexander, rimasti a Laglio con la tata italiana.

George e Amal Clooney sono arrivati a bordo di un taxi acqueo, mezzo molto comune a Venezia, tra flash dei paparazzi e sguardi dei curiosi. Lui impeccabile come sempre in abito scuro e camicia bianca sbottonata, lei sofisticata in abito nero che lasciava scoperte le gambe.

Amal Clooney, infatti, al solito elegante, ha indossato un abito da sera nero disegnato da Cinq A Sept, del valore di circa 650 euro. Il vestito ha una scollatura a cuore e scende morbido su più strati. L’avvocatessa è apparsa serena e sorridente, e pare si sia goduta qualche giorno di meritato riposo dai suoi tanti impegni socio-politici.

Secondo i bene informati, il ristorante Da Ivo a Venezia, dove si mangiano principalmente piatti di pesce, è il preferito di George Clooney. L’attore, che ormai vive buona parte dell’anno con la sua famiglia nel nostro paese, ha girato molte scene della sua nuova serie tv Catch-22 tra Lazio e Sardegna. Non c’è da stupirsi se il cibo preferito dei suoi figli, i gemelli Ella e Alexander, sia la pizza margherita.