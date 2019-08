Amazon Back to School: i migliori zaini in promozione

Il ritorno a scuola è più vicino di quanto pensiate, per questo l’operazione Amazon Back to School vi offre una vasta gamma di prodotti in offerta, in particolare zaini in promozione. DireDonna vi guida nella scelta dei modelli più funzionali e più acquistati, grazie alle recensioni degli utenti Amazon.

Abbiamo deciso di suddividere la nostra selezione in zaini per la scuola primaria e zaini per medie e superiori. In questo modo potrete scegliere i migliori prodotti a seconda dell’età dei vostri figli. Se grandi marchi quali Seven e Invicta restano must nel settore, per i più piccoli supereroi come gli Spider-Man o le LOL per le bambine sono i più venduti.

Vediamo insieme le migliori promozioni in fatto di zaini per ogni grado scolastico, seguendo recensioni e consigli degli acquirenti Amazon.

I migliori zaini in promozione per le scuole elementari

Samsonite Disney Ultimate 2.0

Samsonite ci propone questo splendido zaino di Minnie con design 3D e dettagli catarifrangenti. Come di consueto per il brand, gli spallacci sono a forma di S per evitare che scivolino dalle spalle.

Pro: garanzia di un grande marchio.

garanzia di un grande marchio. Contro: non ci sono recensioni Amazon al momento.

Prezzo consigliato: 69,00 euro

Prezzo in promozione: 49,00 euro

Marvel Spider-Man Webbed Wonder

Lo zaino di Spider-Man è un comodissimo trolley, portabile anche in spalla, con un capacità di 30 litri. Prodotto dalla Seven sotto licenza Marvel, ha gli spallacci a scomparsa nello schienale. Ottima qualità sia nel tessuto che nell’ergonomia.

Pro: robusto e resistente, piace molto ai bambini.

robusto e resistente, piace molto ai bambini. Contro: non è estensibile.

Prezzo consigliato: 84,90 euro

Prezzo in promozione: 73,96 euro

LOL zainetto Cerdà

Chiudiamo con le più amate della bambine al momento, le LOL. Su Amazon trovate tanti zaini differenti a loro dedicati, quello che vi consigliamo è un modello in promozione. Colori sgargianti, spallacci resistenti e con schienale traspirante.

Pro: uno dei soggetti più amati del momento.

uno dei soggetti più amati del momento. Contro: adatto alle prime classi data la capienza.

Prezzo consigliato: 16,12 euro

Prezzo in promozione: 15,99 euro

I migliori zaini in promozione per le scuole medie e superiori

Napapijri Voyage

Uno dei brand più amati in fatto di zaini dai giovanissimi, ha prodotto questo modello molto acquistato su Amazon. Tasca esterna con chiusura a zip, morbidi spallacci imbottiti regolabili, chiusura con cerniera bidirezionale. Un po’ leggero tutto sommato.

Pro: secondo le recensioni Amazon è uno zaino al di sopra delle aspettative.

secondo le recensioni Amazon è uno zaino al di sopra delle aspettative. Contro: molto leggero, non adatto a pesi eccessivi.

Prezzo consigliato: 54,00 euro

Prezzo in promozione: 37,38 euro

Eastpak Padded Pak’r

Molto consigliato dagli utenti Amazon, questo zaino Eastpak è apprezzato per la capienza e la resistenza del tessuto. Per qualcuno l’unica pecca sono le poche tasche, ma data la spaziosità questo difetto è ben compensato.

Pro: tessuto molto resistente

tessuto molto resistente Contro: poche tasche.

Prezzo consigliato: 50,00 euro

Prezzo in promozione: 30,31 euro

Seven Reversibile The Double

Questo zaino reversibile con due facciate Seven è disponibile in varie colorazioni e stampe, sia per ragazze che per ragazzi. Incluse ci sono le cuffie stereo soft touch. Lo schienale ha doppia imbottitura e rivestimento in tessuto. Tasche su entrambe le facciate.

Pro: tessuto e rete traspiranti.

tessuto e rete traspiranti. Contro: non ci sono recensioni negative.

Prezzo consigliato: 77,90 euro

Prezzo in promozione: 64,89 euro

La nostra scelta: Seven resta uno dei brand leader del settore, questo zaino è spazioso, comodo, fornito di tasche ed è in vendita con paio di cuffie di ultima generazione in omaggio.

Invicta Dial Face

Una scelta colorata e di qualità, questo zaino Invicta ha molte tasche interne ed esterne, compresa una porta pc. Lo schienale è semirigido, con il risultato di un prodotto robusto, comodo e di qualità. Le recensioni degli utenti Amazon sono tutte positive.

Pro: molto resistente al peso dei libri scolastici restando comodo.

molto resistente al peso dei libri scolastici restando comodo. Contro: non ci sono recensioni negative.

Prezzo consigliato: 54,90 euro

Prezzo in promozione: 32,00 euro

