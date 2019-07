Amazon Prime Day 2019: le offerte su abbigliamento e accessori

Ultimo giorno per approfittare degli incredibili sconti dell’Amazon Prime Day 2019 anche su abbigliamento e accessori, come scarpe e borse. Non solo prodotti beauty e per la casa, ma anche tanti vestiti, jeans, zaini e sneakers in linea con le tendenze della moda Primavera-Estate 2019 e disponibili a prezzi promozionali davvero interessanti.

I saldi estivi online si fanno ancora più ghiotti per tutte quelle shopaholic che non resistono alla tentazione di dar fondo alla carta di credito quando incappano in sconti del 30%, del 40% e del 50% sui capi più cool della stagione. Ecco le offerte Amazon su abbigliamento e accessori da acquistare nel Prime Day 2019.

Amazon Prime Day 2019: le offerte su abbigliamento

Chiodo di pelle di Pinko

Giacca biker modello chiodo in pelle con dettagli di alamari con bottoni a pressione metallici e zip. (Il prezzo varia a seconda della taglia).

Prezzo consigliato: 395 euro

Acquista su Amazon da 208 euro

Gonna di Little Mistress

Gonna a ruota di lunghezza midi, color albicocca con perle applicate ton sur ton. (Il prezzo varia a seconda della taglia).

Prezzo consigliato: 62,39 euro

Acquista su Amazon da 26,18 euro

Maglietta di Esprit

T-shirt a righe a maniche lunghe con fiocchetto, in cotone biologico da coltivazione che rispetta l’ambiente. (Il prezzo varia a seconda della taglia e dei colori disponibili).

Prezzo consigliato: 19,99 euro

Acquista su Amazon da 9,10 euro

Jeans di Replay

Modello cinque tasche skinny di cotone bianco, a vita normale. Disponibile la taglia 26.

Prezzo consigliato: 139 euro

Acquista su Amazon a 66,95 euro

Vestito di Pepe Jeans

Abito midi plissettato multicolori, con volant. (Il prezzo varia a seconda della taglia).

Prezzo consigliato: 99 euro

Acquista su Amazon da 59,40 euro

Le scarpe e le borse in offerta per l’Amazon Prime Day 2019

Décolleté Chie Mihara

Sandalo a righe open toe con fiocco e allacciate con cinturino alla caviglia. Tacco a cono. (Il prezzo varia a seconda della taglia).

Prezzo consigliato: 242,50

Acquista su Amazon da 173,02 euro

Espadrillas Havaianas

Modello in tela con suola in gomma allacciato con nastro alla caviglia. (Il prezzo varia a seconda della taglia e dei colori disponibili).

Prezzo consigliato: 36 euro

Acquista su Amazon da 20 euro

Sneakers Adidas

Le scarpe Adidas Originals Superstar Foundation sono una riedizione del classico modello nato nel lontano 1969: inconfondibile rinforzo in punta, con la tomaia realizzata in pelle e le classiche tre strisce ai lati con bordi a zigzag a contrasto. (Il prezzo varia a seconda della taglia e dei colori disponibili).

Prezzo consigliato: 99 euro

Acquista su Amazon da 64,99 euro

Zaino Love Moschino

In nappa rossa effetto matelassé, con due tasche esterne.

Prezzo consigliato: 207,50 euro

Acquista in sconto su Amazon a 76,97 euro

Borsa a mano di Michael Kors

È di pelle nera la handbag con tracolla, da portare a mano o a spalla.

Prezzo consigliato: 395 euro

Acquista in sconto su Amazon a 169,93 euro

Borsa a tracolla di Borbonese

La Luna bag medium in nylon op ha profili in pelle e nastro logato all around.

Prezzo consigliato: 215 euro

Acquista in sconto su Amazon a 185,50