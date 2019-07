Amazon Prime Day 2019, le offerte su GoPro e fotocamere

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day 2019, con sconti anche su GoPro e fotocamere digitali. Durante i due giorni di maxi offerte, Amazon ha selezionato una vasta gamma di prodotti per gli amanti della fotografia. Fotocamere di nuova generazione, accessori e macchine fotografiche per chi è alle prime armi.

La macchina fotografica sportiva GoPro è l’ultima invenzione per gli amanti delle foto dei paesaggi o dei video amatoriali mentre si gira in bici o sott’acqua. Una macchina fotografica indossabile che ha come scopo quello di seguire la persona che la porta in tutti i suoi movimenti.

La fotocamera digitale è utile sia per chi è alle prime armi con la fotografia, sia per chi è più esperto nel settore. È sicuramente l’oggetto più comodo e smart, poiché ha un design compatto e può essere comodamente trasportata in tasca o in una pochette.

Amazon Prime Day 2019: le offerte su GoPro

Campark Action Cam X20 HD 20MP 4K WiFi Touch Screen 30M

La prima macchina fotografica subacquea che vi proponiamo è molto acquistata su Amazon ma solo per il Prime Day disponibile a metà prezzo. Doppio schermo LCD e remote control sono solo alcune delle sue caratteristiche. La custodia impermeabile e altri accessori indispensabili sono compresi nel prezzo.

Pro: il doppio display è utile per sapere sempre in che modalità la si sta usando.

Prezzo consigliato: 109,99

Acquista in sconto su Amazon a 53,19 euro

Campark ACT76 Action Cam 4K WiFi 16MP Ultra HD

Restiamo in casa Campark con questo modello con batterie incluse e telecomando 2.4G da polso e WiFi integrato. Ha un ampio angolo visivo di 170°, e grazie al sensore Sony registra i video in 4K Ultra HD e scatta foto in 16 megapixel. Una batteria dura fino a 90 minuti.

Pro: ottimo rapporto qualità-prezzo.

Prezzo consigliato: 69,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 34,00 euro

AmazonBasics – Impugnatura galleggiante per telecamere sportive GoPro

Abbiamo deciso anche di proporvi un accessorio molto utile, specie per i più pratici. Questa impugnatura galleggiante funziona con qualsiasi telecamera GoPro. Completamente impermeabile, è adatta per ogni attività in acqua. Si monta direttamente sulla custodio esterna della tua fotocamera.

Pro: non ha recensioni negative su Amazon.

Prezzo consigliato: 15,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 10,59 euro

Amazon Prime Day 2019: le offerte sulle fotocamere

Fujifilm Instax Mini 9 Cobalt Blue

Con un design accattivante, questa fotocamera istantanea è uno dei trend del momento. Grazie allo specchio accanto all’obiettivo, puoi controllare l’inquadratura dei tuoi selfie. Segnala automaticamente l’apertura più idonea per l’obiettivo, per una luce perfetta in ogni tuo scatto. Offerta valida solo il 16 luglio.

Pro: molto intuitiva durante l’uso.

Prezzo consigliato: 84,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 49,99 euro

Sony Alpha 6000L Fotocamera Digitale Mirrorless Compatta

Questa fotocamera digitale Sony è solo per il Prime Day ad oltre 50% di sconto. Ha un obiettivo intercambiabile 16-50 mm, flash integrato, e LCD inclinabile fino a 180°. La sua particolarità è il mirino OLED Tru-Finder ad alta risoluzione.

Pro: la garanzia Sony ad un prezzo mai visto così basso.

Prezzo consigliato: 900,00

Acquista in sconto su Amazon a 399,00 euro

Nikon D5300 Fotocamera Digitale Reflex

Adatta a professionisti e dilettanti, questa fotocamera Nikon è compatta e facile da usare, è dotata di monitor da 3,2 pollici ad angolazione variabile, di un sensore GPS e connettività Wi-Fi. La più acquistata dai neofiti della fotografia su Amazon. Offerta valida solo il 16 luglio.

Pro: ricca di funzioni facilmente intuibili.

Prezzo consigliato: 664,00 euro

Acquista in sconto su Amazon a 499,00 euro