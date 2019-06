Amazon Prime Day 2019: cos’è, date Italia, offerte e sconti

Sale la febbre dello shopping online e per tutti i “malati” c’è un appuntamento imperdibile, Amazon Prime Day 2019: ma cos’è, quali sono le date in Italia da segnare sul calendario e di quali offerte e sconti si potrà usufruire?

Se siete appassionati di fotografia e tecnologia, dipendenti dall’acquisto di scarpe, borse e gioielli alla moda, se avete bisogno di una nuova tv o di un robot da cucina, Prime Day è quello che fa per voi. Potrete acquistare a prezzi convenienti le novità grazie a un evento unico di offerte esclusive a tempo limitato, pensate per i clienti Amazon Prime.

Volete saperne di più? Ecco la guida di DireDonna con tutto quello che c’è da sapere su Amazon Prime Day 2019.

Amazon Prime Day 2019: cos’è

L’Amazon Prime Day è un evento di offerte esclusive dedicate dalla piattaforma di acquisti online ai clienti Amazon Prime.

Di solito gli sconti partono alcuni giorni prima ma è durante l’Amazon Prime Day vero e proprio che è possibile fare la maggior parte degli affari, sia per quanto riguarda il numero di articoli in promozione sia per la percentuale di sconto.

Il primo evento risale al luglio 2015 e da allora questi sconti estivi sono i più attesi: si calcola che lo scorso anno i consumatori abbiano acquistato oltre 100 milioni di prodotti, per più di 4 miliardi di incassi, superando il record del 2017 e, in sole 36 ore di offerte, il successo del Cyber ​​Monday e del Black Friday.

Amazon Prime Day 2019, date Italia

Amazon mantiene fino all’ultimo il riserbo per non rovinare l’effetto sorpresa tuttavia, basandosi su delle informazioni che sono trapelate dall’azienda e sulle date delle precedenti edizioni, l’Amazon Prime Day 2019 in Italia dovrebbe essere il 16 luglio.

Nella settimana precedente e soprattutto a partire dal pomeriggio del 15 luglio dovrebbero iniziare i primi sconti, mentre le 12 di martedì 16 dovrebbero essere l’ora X, da aspettare davanti allo schermo del pc carta di credito alla mano.

Offerte e sconti

Come sempre, anche quest’anno offerte e sconti dell’Amazon Prime Day riguardano solo i clienti Amazon Prime. Non lo siete? Niente paura, ecco di cosa si tratta e perché conviene. I clienti Amazon Prime possono usufruire di moltissimi vantaggi sulla piattaforma:

ricevono spedizioni illimitate con consegna in 1 giorno lavorativo su 2 milioni di prodotti, e in 2-3 giorni su molti altri milioni possono guardare su Prime Video contenuti come le serie tv Prime Original in esclusiva, da The Grand Tour a The Man in the High Castle con Prime Reading, accedono a una selezione di eBook aggiornata regolarmente e con la app gratuita per iOS e Android è possibile leggere non solo con il Kindle ma da ogni device possono ascoltare su Prime Music più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità

La cosa più bella? Se non avete ancora Amazon Prime potete iscrivervi e usarlo gratuitamente per 30 giorni (perché non approfittarne proprio in occasione del Prime Day?). Dopo i primi 30 giorni gratuiti, Amazon Prime si rinnova automaticamente per 36 euro l’anno, ma è possibile cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento, anche prima del rinnovo stesso.

Le offerte lampo di Amazon Prime Day 2019 riguardano tutto il catalogo della piattaforma. Gli sconti più attesi, però, sono senz’altro quelli delle categorie:

Bellezza e salute

Casa e giardino

Abbigliamento, scarpe e gioielli

Elettronica e informatica

Elettrodomestici

Continuate a seguirci per non perdere gli aggiornamenti e le notizie più importanti sull’Amazon Prime Day 2019.