Le vacanze estive si avvicinano e su Amazon il Prime Day 2019 è l’occasione perfetta per acquistare valigie in sconto per tutte le esigenze: le più leggere, anche nel prezzo, quelle adatte come bagaglio a mano, come i trolley, o capienti e robuste per i viaggi più lunghi.

Le offerte Amazon Prime Day 2019 si concentrano lunedì 15 luglio e martedì 16 luglio; alcune sono giornaliere, altre durano – fino a esaurimento scorte – per tutto l’arco delle 48 ore.

Se state pensando di rinnovare le vostre valigie, il beauty case, la borsa da portare in aereo come bagaglio a mano, non potete perdere le proposte convenienti (fino a -50% di sconto) a partire dalla mezzanotte di domenica.

Come sceglierle? Prima di tutto tenendo presenti le necessità, in base al numero dei giorni per cui bisogna fare la valigia e la meta del viaggio. Se si parte per un weekend, un trolley delle misure consentite per il bagaglio a mano sarà più pratico rispetto a una valigia da imbarcare. Se le vacanze sono lunghe, invece, un bagaglio di dimensioni maggiori sarà necessario, così come un beauty case in cui riporre prodotti per il make-up, creme, lozioni, oli senza il timore di rovesciare o danneggiare le confezioni.

Dopo un rapido recap delle vostre esigenze, sarete pronti a vagliare le proposte più interessanti, secondo la nostra redazione, delle valigie in sconto per il Prime Day 2019 su Amazon.

Amazon, le valigie in sconto per il Prime Day 2019 solo lunedì 15 luglio

Gli sconti di Amazon Prime Day 2019 iniziano con lo scoccare della mezzanotte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio. Ecco le offerte più interessanti, in fatto di valigie, di cui si potrà approfittare solo nella giornata di lunedì.

AmazonBasics trolley rigido Pyramid

Super trendy e dallo stile contemporaneo, questa valigia offre un interno spazioso e interamente foderato, dove poter riporre in sicurezza gli effetti personali, e quattro tasche ideali per gli oggetti più piccoli.

Pro: praticità unita al design stiloso.

Prezzo consigliato 54,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 38,49 euro

AmazonBasics set di trolley rigidi premium

Il trolley rigido (qui proposto in set per tutte le esigenze) è in versione premium. Dispone di rotelle pivotanti, lucchetto TSA integrato, scocca esterna rigida, estremamente resistente e al tempo stesso flessibile in quanto in policarbonato. Disponibile in un’ampia gamma di colori alla moda.

Pro: resistente agli urti, ottimo rapporto qualità/prezzo.

Prezzo consigliato 214,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 139,99 euro

AmazonBasics trolley morbido con rotelle girevoli

Questo trolley morbido, con rotelle girevoli, da 54 cm, è ideale per un weekend fuori porta e come bagaglio a mano. Il design morbido consente una leggera compressione del trolley, in modo da farlo entrare più facilmente in spazi stretti.

Pro: piccolo ma capiente.

Prezzo consigliato 54,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 32,26 euro

AmazonBasics valigia trolley rigido con rotelle girevoli

Per viaggi superiori a una settimana, il trolley rigido da 78 cm ha rotelle girevoli, scocca protettiva rigida con finiture antigraffio (realizzata in plastica ABS extra spessa) e interno completamente foderato con divisorio. Utili lo scomparto portaoggetti interno in poliestere 150D e le 3 tasche dotate di zip per riporre in modo pratico gli oggetti più piccoli. Il colore? Il top per l’estate: arancione!

Pro: ottima fattura, capiente e resistente.

Prezzo consigliato 89,99 euro

Acquista su Amazon in sconto a 62,99 euro

AmazonBasics trolley ibrido Ballard

L’esterno ibrido durevole permette a questo bagaglio dalle dimensioni contenute (perfette per la cabina dell’aereo) di combinare uno spazioso interno a doppio scomparto a una tasca imbottita per i dispositivi elettronici.

Pro: ottima suddivisione interna.

Prezzo consigliato 69,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 48,99 euro

Amazon, le valigie in sconto per le 48h del Prime Day 2019

Se avete bisogno di più tempo per riflettere sul da farsi (non troppo però!), sappiate che alcuni sconti durano sia lunedì che martedì. Abbiamo selezionato le valigie must have più convenienti.

AmazonBasics set di trolley rigidi con rotelle girevoli

Un set di 3 trolley rigidi ideale per viaggi di qualsiasi durata con bagagli da 55, 68 e 78 cm. La scocca protettiva rigida, con finiture antigraffio, è realizzata in plastica ABS extra spessa e l’interno è completamente foderato con divisorio, scomparto portaoggetti interno e tre tasche dotate di zip. Manico telescopico e quattro ruote girevoli doppie garantiscono una mobilità fluida in qualsiasi direzione.

Pro: robuste e capienti, buon rapporto qualità/prezzo.

Prezzo consigliato: 169,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 118,99 euro

Trolley bagaglio a mano Aerolite ABS

Elegante grazie al colore bordeaux, questo trolley Aerolite ABS, rigido e leggero al tempo stesso, ha 4 ruote ed è approvato come bagaglio a mano in cabina per Ryanair, Easyjet, Alitalia, Lufthansa, Swiss Air e diverse altre compagnie aeree.

Pro: leggera ed elegante.

Prezzo consigliato: 44,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 40,59 euro

Beauty case da viaggio Tuscall

Che comodità il beauty case Tuscall, dalla divertente fantasia naïf, impermeabile, a prova di perdita e che si può appendere con il gancio in bagno. Pratiche le molte tasche per dividere i prodotti.

Pro: bello e capiente.

Prezzo consigliato 18,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 13,29 euro

Borsa ventiquattrore di pelle Curro

Se passate direttamente dall’ufficio alla casa delle vacanze per un weekend di relax, la borsa ventiquattrore in pelle proposta da Curro basterà a contenere tutto l’occorrente e a farlo con stile!

Pro: con porta notebook, dal design classico e dalla qualità artigianale.

Prezzo consigliato 84,90 euro

Acquista in sconto su Amazon a 55,90 euro

Mountaintop beauty case da viaggio

Disponibile in diversi colori, è un bagaglio fondamentale per viaggiare in comodità. Permette di risparmiare spazio, si può appendere e ha due sacchetti removibili.

Pro: intelligente, pratico e realizzato con materiali di qualità.

Prezzo consigliato 17,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 11,99 euro