Angelia Jolie si riunisce con il figlio Maddox a Tokyo per Maleficent 2

Il dolce ritrovarsi tra madre e figlio ma sul red carpet della premiere di Maleficient, Regina del Male: è quanto accaduto ad Angelina Jolie e suo figlio Maddox che da agosto studia in un college in Sud Corea. In attesa di vedere la Jolie sul red carpet di Roma, insieme con Michelle Pfeiffer custode dell’elisir di eterna giovinezza, assaporiamo questo intenso e felice ritratto familiare immortalato sul tappeto rosso.

Maddox, 18 anni, studia biochimica ed è stato l’unico assente sul red carpet della premiere di Los Angeles dove la Jolie era arrivata con tutti i figli, naturali e adottati, condivisi con l’ex marito Brad Pitt.

Proprio a Los Angeles aveva dichiarato il suo amore e la nostalgia per il figlio: «So che sta bene, ma mi manca». Ora la felice reunion di Tokyo, dove sono arrivati mano nella mano.

Per l’occasione, la splendida attrice ha letteralmente folgorato i presenti con uno scintillate abito argentato tempestato di frange firmato Ralph&Russo Couture (una delle Maison di moda preferite dall’attrice). Accanto a lei, oltre a Maddox, la figlia Zahara di 14 anni (di origine etiope). Chissà se la Jolie sarà con alcuni dei figli sul red carpet italiano? Staremo a vedere!