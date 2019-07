Angelina Jolie consente a Brad Pitt di passare l’estate con i figli

Angelina Jolie ha consentito a Brad Pitt di passare l’estate con i loro sei figli, facendo finalmente un passo avanti nel difficile divorzio. Infatti il protagonista di C’era una volta a… Hollywood potrà trascorrere i prossimi mesi con i ragazzi, mentre Angie girerà un nuovo film in New Mexico, secondo il The Sun.

Da quasi due anni la battaglia per l’affido dei sei figli della coppia, Maddox, 17 anni, Pax di 15, Zahara, 14 anni, Shiloh di 13, e i gemelli Vivienne e Knox di 10 anni, non trova un punto d’accordo.

Lo scorso dicembre Angelina Jolie e Brad Pitt erano finiti in tribunale per la custodia, con risultati deludenti per la Jolie, che voleva l’esclusività. Ora pare che l’attrice di Maleficent abbia deciso di deporre le armi, e concedere l’opportunità a Brad di passare l’estate con i ragazzi.

Un passo importante per l’ex coppia più amata di Hollywood, che sembra non trovare pace dopo una storia d’amore durata 9 anni e finita in pessimi rapporti.

“Questa opportunità è davvero importante per Brad Pitt, che dal divorzio non è mai riuscito a trascorrere molto tempo con i figli” dice la fonte al The Sun. Il rapporto tra la star e i ragazzi si era andato affievolendo col tempo, fino ad una chiusura con i più grandi. Uno strappo doloroso per Brad, come raccontato in un’intervista anche da sua madre Jane, che si è ricucito negli ultimi mesi.

Questa sarà anche un’occasione per i figli di stare insieme ai nonni paterni. Infatti sempre la signora Pitt aveva raccontato come Angelina Jolie a suo dire avesse impedito loro di vedere i nipoti per lunghissimo tempo. Jane e William Pitt si trasferiranno per l’estate nella villa di Los Angeles di Brad con i ragazzi.

Un’estate importante, insomma, per Brad Pitt e Angelina Jolie, ancora chiacchieratissimi e single, che forse potranno trovare la calma giusta per crescere i loro sei figli lontani dai riflettori.