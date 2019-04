Angelina Jolie interpreterà un ruolo nel nuovo film della Marvel The Eternals. L’attrice è entrata ufficialmente nell’universo fumettistico dopo lunghe trattative e The Hollywood Reporter ha svelato quale parte avrà in questa pellicola.

Angelina Jolie interpreterà Sersi, una splendida Eternal che non ha timore di muoversi tra gli umani. Il ruolo in The Eternals è la prima avventura dell’attrice nel mondo dei fumetti Marvel, che ha visto già colleghi illustri debuttare prima di lei. Per ora il resto del cast non è stato svelato, e il film arriverà nelle sale nel 2020. Il cinecomic sarà diretto da Chloe Zhaoe pare che all’attrice si unirà anche l’attore pakistano Kumail Nanjian.

Dai fumetti sappiamo che Sersi è una Eternal che, a differenza di molti suoi simili (esseri sovrumani ideati da Jack Kirby per l’omonimo fumetto del 1976, in italiano gli Eterni), ama stare tra gli umani, e potrebbe rivelarsi un ottimo aiuto per gli Avengers. Sersi è un Eternal di quarta generazione, nata a Olympia, in Grecia, prima della caduta di Atlante e Lemuria.

La sua immortalità le permette nei fumetti Marvel di legarsi a punti chiave della storia dell’umanità, come il vaso di Pandora, Camelot e l’antica Roma. Infine Sersi si unisce agli Avengers innamorandosi di Dane Whitman, il Cavaliere Nero. I suoi poteri sono la super forza, i riflessi, il volo, l’intelligenza e soprattutto il potere plasmante, cioè la capacita di modificare la materia.

Tra i punti focali di The Eternals dovrebbe esserci anche una storia d’amore tra Sersi e Ikaris, per il quale pare non sia stato ancora scelto un interprete. Angie torna a portare sullo schermo un personaggio noto al pubblico, dopo il successo di Lara Croft in Tomb Raider, uno dei suoi ruoli di maggiore popolarità.

Angelina Jolie intanto è impegnata nel suo ruolo di ambasciatrice ONU, nella lavorazione del sequel Disney Maleficent: Mistress of Evil e nella pellicola che unisce live action e animazione The One and Only Ivan, della quale è anche produttrice.