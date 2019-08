Angelina Jolie ha presentato il suo nuovo film Maleficent – Signora del Male in un elegante tubino nero firmato Versace. L’attrice, tornata con il secondo capitolo del live action, ha partecipato alla conferenza stampa indetta durante il D23 Expo, l’importante fiera Disney a Anaheim, in California.

“Mi era davvero mancata Malefica” ha raccontato l’attrice, emozionata di essere tornata con Maleficent 2, al fianco di Elle Fanning e della new entry Michelle Pfeiffer. “Nel primo film abbiamo fatto avvicinare due persone, due creature, davvero differenti, nemiche storiche in molti modi, e nella loro diversità riescono a diventare una famiglia“. Un concetto molto amato dalla Jolie, quello della famiglia, ma c’è dell’altro.

Secondo Angelina questo film si basa molto sulla solidarietà femminile, attraverso le metafore della narrazione si vuole parlare dell’unione tra donne. La trama di questo secondo film nasce proprio dalle differenze tra Aurora e Malefica, che le portano prima ad allontanarsi, poi a trovare una strada comune.

L’attrice è poi salita sul palco della Marvel. Infatti, nella stessa giornata, è stato presentato anche Eternals, l’ultimo progetto della casa fumettistica in uscita il 6 novembre 2020. Angelina Jolie ha affermato che proprio nel suo personaggio, Thena, ha trovato una forza e una grinta che aveva dimenticato di avere: “Sono grata per aver avuto l’opportunità di interpretare Thena, un personaggio che tira fuori la mia energia. Questo mi ha ricordato che posso essere forte“.

Angelina ha etichettato gli ultimi tre anni, dopo il divorzio da Brad Pitt e la dura battaglia per l’affidamento dei loro figli, come molto difficili. Proprio il lavoro le ha donato l’energia di non arrendersi e di andare avanti. Maleficent – Signora del Male arriverà nei cinema italiani il prossimo 17 ottobre.