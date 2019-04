Angelina Jolie sembrerebbe davvero intenzionata a tornare con Brad Pitt per ricomporre la loro famiglia, tanto da fargli la guerra per ogni accordo della custodia. Ebbene sì, secondo fonti bene informate del The Sun, l’attrice renderebbe difficile ogni punto della custodia dei loro sei figli, per convincere Brad Pitt a tornare con lei. L’attore da canto suo sembra non essere minimamente intenzionato a cambiare idea.

Già nei mesi scorsi amici di Angelina Jolie aveva raccontato che Brad restava per lei l’uomo della sua vita, e avrebbe fatto di tutto per tornare con lui. Per questo pare, sempre secondo il The Sun, la battaglia per la custodia si era fatta così accesa. La coppia ha sei figli, Maddox (17 anni), Pax (15 anni), Zahara (14 anni), Shiloh (12 anni) e i gemelli Knox e Vivienne (10 anni).

Ripicche e dispetti, per riavere Brad Pitt indietro. Uno scenario un po’ fantasioso verrebbe da dire, ma gli stessi assistenti sociali avevano testimoniato una famiglia piena di tensioni, con Angelina sempre pronta a mettere i figli contro il padre.

Pare che la Jolie avesse persino confessato al figlio Pax che il padre inizialmente non voleva adottarlo. Un cammino ripido, quello intrapreso dalla coppia, che aveva finalmente portato ad accordi pacifici a dicembre. Però, come riportato dai media, tra i due c’erano solo telefonate strettamente necessarie sui loro sei figli.

Angelina Jolie, avvistata spesso nelle ultime settimane con i bambini, ha impedito all’iter del divorzio, firmato ormai due anni e mezzo fa, di proseguire. “Si sarebbe potuto concludere tutto oltre un anno fa” dice la fonte al The Sun “ma lei lo ha impedito in ogni modo“.

Una vera e propria guerra o un amore mai finito? Psicologia inversa? Intanto entrambi gli attori sono ancora single, nonostante i numerosi gossip che associano Brad Pitt e Angelina Jolie a nuovi famosi partner.

L’attrice, intanto, impegnatissima come ambasciatrice ONU, è entrata nell’universo Marvel, e prenderà parte al prossimo film sugli Avengers, The Eternals.