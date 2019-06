Archie Harrison: data battesimo, abito, ospiti e padrini scelti da Meghan Markle e Harry

Il battesimo di Archie Harrison, il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry, è molto vicino, e tutti sono in attesa di scoprire in quale data e dove si terrà, chi saranno gli ospiti e i suoi padrini.

Si è parlato di estate, di una data comoda per la Regina Elisabetta, che rischierebbe di non essere presente, e della possibilità che la madrina sia Jessica Mulroney o Amal Clooney, al fianco di George.

Ma cosa c’è di vero? Cosa sappiamo esattamente sul battesimo più atteso dell’anno?

La data del battesimo

La celebrazione dovrebbe tenersi nel mese di luglio. Non è stato confermato il giorno, e pare che questo dipenda dall’agenda della Regina Elisabetta, impossibilitata a partecipare per eventi precedentemente presi. Archie è nato lo scorso 6 maggio, quindi la data del battesimo non potrà andare oltre il mese di ottobre, ultima data utile per permettere alla Sovrana di partecipare.

Gli ospiti

Se la Regina Elisabetta, come avvenuto anche al battesimo del Principe Louis, potrebbe essere assente, gli altri membri della famiglia reale di certo non mancheranno. Sicuramente Kate Middleton e il Principe William, così come Carlo e Camilla, saranno in prima fila. C’è molta attesa per la famiglia di Diana Spencer. Infatti il Principe Harry, nel comunicato della nascita di Archie, ha indicato i nomi dei zii materni come tra i primi ad esserne venuti a conoscenza. Cosa insolita, dato che William non aveva fatto lo stesso. Sicuramente, come al matrimonio di Meghan e Harry, vedremo noti dello showbiz, come attori di Suits o i Beckham. Che siano i padrini o no, Amal e George Clooney non mancheranno.

Il luogo della cerimonia

Il battesimo di Archie si terrà nella cappella di San Giorgio a Windsor, dove si sono sposati Kate Middleton e il Principe William, e dove è stato battezzato il Principe Harry. Archie sarà battezzato dall’arcivescovo di Canterbury, nel fonte battesimale del Giglio, utilizzato sin dal 1841.

I padrini di Archie

Quello che tutti vogliono scoprire è chi saranno i padrini di Archie. Come noto gli zii, ovvero Kate Middleton e il Principe William, di tradizione non sono i padrini dei Royal Baby, come già successo con George, Charlotte e Louis. Altri membri della famiglia reale, come Zara Tindall o le Principesse Eugenie e Beatrice, potrebbero essere in lista. I nomi più quotati sono però Jessica Mulroney, migliore amica di Meghan Markle, Amal e George Clooney o addirittura gli Obama.

L’abito per il battesimo

Come da trazione Baby Sussex dovrebbe indossare lo stesso abitino battesimale indossato anche dai cuginetti, i Principi George, Charlotte e Louis. Infatti questo capo è stato indossato per la cerimonia religiosa da tutti i pronipoti della Regina Elisabetta II, per un totale di 62 Royal Babies. L’abito è una esatta replica di quello di Victoria Adelaide Mary Louisa, la prima figlia della Regina Vittoria.