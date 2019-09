Arnica in crema: quando e come utilizzarla, migliori prodotti

L’Arnica Montana è da sempre un rimedio riconosciuto per le sue proprietà antinfiammatorie e analgesiche. Pura o in sinergia con altri principi attivi è tra le componenti di molte pomate per sportivi, indicata per contusioni, contratture, ma anche per dolori di varia origine a carico del sistema scheletrico, muscolare e connettivale.

Il luogo di nascita per eccellenza di questa pianta è nei pascoli di alta montagna il cui clima fresco, mite e soleggiato assicura le condizioni ideali per il suo sviluppo.

Grazie alla sua componente di fenoli, flavonoidi e di arnicina è in grado di disinfiammare, lenire e alleviare contusioni, distorsioni, contratture muscolari, e anche disturbi di natura artritica, per la sua capacità di stimolazione dei liquidi sinoviali. Scopriamo come e quando utilizzarla in crema.

Arnica in crema: quando e come utilizzarla

È utile quando in caso di dolori al tratto cervicale e lombare, per posture errate, per colpi d’aria o pubalgie .

al tratto cervicale e lombare, per posture errate, per colpi d’aria o . Rimedio efficace per problematiche articolari che possono colpire ginocchia, caviglie, spalle, polsi o gomiti: svolge un’azione antinfiammatoria, decongestionante, rilassante.

che possono colpire ginocchia, caviglie, spalle, polsi o gomiti: svolge un’azione antinfiammatoria, decongestionante, rilassante. È indicata per tutti quei traumi di natura sportiva come slogature, contusioni, crampi, ma anche borsiti, talloniti, tendiniti: riduce edemi, gonfiori, lenisce dolori da contratture muscolari per le sue proprietà analgesiche e antinfiammatorie.

come slogature, contusioni, crampi, ma anche borsiti, talloniti, tendiniti: riduce edemi, gonfiori, lenisce dolori da contratture muscolari per le sue proprietà analgesiche e antinfiammatorie. Il gel può essere adottato anche come rimedio di pronto intervento per i bambini , in caso di caduta, piccoli traumi.

, in caso di caduta, piccoli traumi. Si può applicare la pomata in presenza di lividi, gonfiori, dolori generici da contusioni.

I migliori prodotti

1. Arnica Gel di Weleda

Gel cosmetico dalla spiccata azione lenitiva e rifrescante che conferisce un’immediata sensazione di sollievo alle parti trattate. Non unge ed è di rapido assorbimento.

Pro: 100% Cosmesi naturale certificata.

Prezzo consigliato; 10,50 euro

Acquista ora

2. Arnica 35

Crema gel formulata con un’alta percentuale di olio da agricoltura biologica, adatta per lenire e disinfiammare le parti doloranti del corpo o per il massaggio dei muscoli prima o dopo l’attività sportiva.

Pro: arricchita con oli essenziali di menta piperita ed eucalipto.

Prezzo consigliato: 12 euro

Acquista ora

3. Arnica Gel Alpine Organics

Gel rinvigorente rilassa e rinfresca la tensione di gambe e muscoli. L’acqua di sorgente, proveniente dalle montagne tirolesi, fornisce alla pelle vitamine e minerali mentre l’estratto di arnica di montagna, combinata con olio di lavanda biologico, dona nutrimento.

Pro: ricco di minerali. Certificato Vegan Ok.

Prezzo consigliato: 7,99 euro