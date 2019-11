Arredi di design: le offerte online del Black Friday 2019

Le maxi offerte Amazon per il Black Friday 2019 si estendono anche agli elementi di arredo, in particolare quelli di design. Vediamo insieme gli sconti fino al 50% delle grandi marche da Alessi ad Artemide, da Foppapedretti a Flos, da Kartell a Joseph Joseph.

Puntate sui prodotti Alessi se prediligete le linee essenziali e cercate degli arredi da cucina. Se siete amanti delle lampade moderne dal design inconfondibile optate per Artemide che grazie ai colori forti, alle superfici trasparenti e riflettenti e alle forme vintage rende unico l’ambiente domestico. Per ambienti dall’arredo in stile industriale o interni essenziale, Flos e le sue lampade faranno al caso vostro. Cercate praticità e design in cucina? Scegliete tra i tanti geniali prodotti di Joseph Joseph. Con le sedie Kartell potrete infine puntare su un design moderno che riesce a integrarsi nei differenti contesti domestici grazie al design unico e riconoscibile.

Arredi di design Alessi

Twist Again Alessi

Questo centrotavola a foglie moderno è realizzato in acciaio e resina epossidica. Ha un diametro di 29 cm ed è adatto anche come portafrutta oltre che come semplice elemento d’arredo.

Pro: questo tipo di resina evita l’ossidazione

Prezzo consigliato: 67,67 euro Prezzo Black Friday: 39,99 euro

Decorazione natalizia Alessi

Questa decorazione natalizia può avere la funzione di porta candele, divisore tra libri, o semplicemente esposta così come vi arriva a casa. Linee essenziali disegnano la figura di Babbo Natale sulla slitta, in acciaio inossidabile.

Contro: solo lavaggio a mano

Prezzo consigliato: 30,00 euro Prezzo Black Friday: 19,99 euro

Barattolo Girotondo Alessi

Disegnato da Stefano Giovannoni e Guido Venturini, questo barattolo è ermetico e ha una capienza di 2,25 litri. Ha il vetro serigrafato con il disegno iconico creato dai due designer King-King.

Pro: disponibili altri prodotti della stessa linea abbinabili con la medesima fantasia

Prezzo consigliato: 36,00 euro Prezzo Black Friday: 28,89 euro

Sedia Piana Alessi

Sedia minimal bianca pieghevole, disegnata da David Chipperfield. Realizzata in fibra di vetro può essere lavata solo a mano. Per un arredo essenziale e in spazi luminosi.

Pro: disponibile anche in altri colori

Prezzo consigliato: 137,86 euro Prezzo Black Friday: 109,99 euro

Arredi di design Artemide

Lampada Come Together Artemide

Questa lampada è perfetta sia per gli interni, sia per gli esterni. Disegnata da Carlotta De Bevilacqua, è in plastica, e uno dei prodotti Made in Italy più ricercati del settore. Per lampadine al LED.

Pro: caricatore usb incluso

Prezzo consigliato: 190,00 euro Prezzo Black Friday: 94,05

Lampada Dalu Artemide

Un pezzo di design eccellente, in vetro bianco, dalle forme fluide che danno l’impressione che si muova. Attacco in acciaio, unisce moderno e un gusto più anni ’80.

Pro: materiali resistenti

Prezzo consigliato: 85,00 euro Prezzo Black Friday: 43,39 euro

Lampada Nessino Artemide

Ideata da Giancarlo Mattioli, del Gruppo Architetti Urban Città Nuova, questa lampada è un omaggio al design anni ’70. In policarbonato, luce soffusa perfetta per una camera da letto o un salotto.

Pro: classe di efficienza energetica A++

Prezzo consigliato: 117,98 euro Prezzo Black Friday: 94,85 euro

Arredi di design Foppapedretti

Appendifiore Foppapedretti

Questo appendiabiti Foppapedretti unisce la tradizione e l’innovazione. In vernice nera cromata è componibile, in quanto potete creare una intera parete aggiungendone altri, che potete disporre come volete.

Pro: posizionabile come si preferisce

Prezzo consigliato: 42,50 Prezzo Black Friday: 24,63 euro

Arredi di design Flos

Lampada Mayday Flos

Per uno arredamento stile industriale Flos ha realizzato questa lampada dal design arancio in alluminio. Il cavo di alimentazione è lungo 3 metri. Utilizzabile sia a terra con la presa che sul soffitto.

Pro: classe di efficienza energetica A+

Prezzo consigliato: 80,32 euro Prezzo Black Friday: 53,53 euro

Lampada Bon Jour Unplugged Flos

Questo pezzo davvero unico è cromato con corona trasparente. Massima illuminazione nonostante le modeste dimensioni. Una promozione imbattibile.

Pro: senza cavi

Prezzo consigliato: 285,00 euro Prezzo Black Friday: 175,09 euro

Lampada Foglio Flos

Il pezzo d’arredo più particolare delle nostre proposte di oggi. Un design sagomato a mo’ di foglio o pergamena, con una potenza di 100 W.

Pro: senza fili

Prezzo consigliato: 172,50 euro Prezzo Black Friday: 125,16 euro

Arredi di design Joseph Joseph

Joseph Joseph C-pump Dispenser

Questo dispenser per sapone o detersivo donerà alla vostra cucina o al vostro bagno uno stile inconfondibile. Lavabile in lavastoviglie, è dotato di una base antiscivolo per rimanere ben saldo sul ripiano.

Pro: grazie al suo erogatore è facile da usare anche con le mani bagnate

Prezzo consigliato: 22,66 euro Prezzo Black Friday: 16,75 euro

Joseph Joseph Bidone per Raccolta Differenziata

Anche il bidone della differenziata diventa un elemento d’arredo grazie a Joseph Joseph. Corpo in acciaio inox verniciato a polvere e coperchio anti-impronte.

Pro: filtro antiodori

Prezzo consigliato: 203,50 euro Prezzo Black Friday: 142,53 euro

Joseph Joseph Caddy Organizer per Lavello

L’organizer per il lavello da cucina riprende i colori metallizzati dei prodotti del brand, e grazie ai suoi spazi riesce a raccogliere spugne, panni e detersivo per dare all’ambiente un aspetto sempre ordinato. Addio utensili ovunque.

Pro: lavabile in lavastoviglie

Prezzo consigliato: 23,07 euro Prezzo Black Friday: 16,78 euro

Arredi di design Kartell

Contenitore Componibile Kartell

Questi contenitori modulari sono componibili, dal design moderno e essenziali, e adatti ad ogni ambiente della casa. Sono realizzati in abs metallico e sono indicati anche per l’esterno. Sono disegnati da Anna Castelli Ferrieri.

Pro: soluzione ideale per chi ha poco spazio

Prezzo consigliato: 96,00 euro Prezzo Black Friday: 64,99 euro

Sedie Master Kartell

Dal design innovativo e completamente Made in Italy, questo set di due sedie è un vero elemento d’arredo. In plastica molto dura, resistente a graffi e colpi. Realizzata ispirandosi ai lavori di tre grandi maestri del design: Arne Jacobsen, Eero Saarinen e Charles Eames.

Pro: confortevole nonostante le linee stilizzate

Prezzo consigliato: 303,31 euro Prezzo Black Friday: 241,99 euro

Sgabello Master Kartell

Con lo stesso design troviamo lo sgabello, adatto ai piani cucina all’americana per la colazione. L’altezza di seduta è di 65 cm. Il suo progetto nasce dalla combinazione del design di 3 famosi schienali, la Tulip Armchair di Eero Saarinen, la Eiffel Chair di Charles Eames e la Serie 7 di Arne Jacobsen.

Pro: adatto sia per l’interno, sia per l’esterno

Prezzo consigliato: 283,00 euro Prezzo Black Friday: 195,99 euro

T-Table Kartell

L’ultimo prodotto della Kartell proposto è questo tavolino di cristallo disegnato da Patricia Urquiola. Per ottenere nuovi effetti visivi e tattili il piano del T-Table ha una superficie sulla quale si alternano pieni e vuoti che vanno a disegnare una decorazione preziosa simile ad un ricamo.

Pro: disponibile di tre altezze diverse

Prezzo consigliato: 180,00 euro Prezzo Black Friday: 124,99 euro

