Asciugacapelli: come sceglierlo e acquistarlo su Amazon

Asciugacapelli: quale scegliere? La qualità dei materiali, la presenza o meno degli accessori, la maneggevolezza e la praticità d’uso durante l’operazione di asciugatura, la rumorosità e le funzioni presenti sono alcune delle caratteristiche che rendono un prodotto da acquistare su Amazon.

Dalla potenza dell’asciugacapelli, che sia un phon professionale o per uso domestico, dipendono le performance dell’apparecchio e la sua durata stessa della sua vita: è determinata dai Watt, il tipo di motore e la portata del flusso d’aria. Maggiore è la potenza, più veloce sarà il phon ad asciugare i capelli.

Il wattaggio può variare considerevolmente e, infatti, in commercio esistono modelli per uso domestico che variano da un minimo di circa 700 W ad un massimo di circa 2400 W, mentre alcuni modelli professionali possono avere anche un valore maggiore. È importante badare al wattaggio se si è interessati a ridurre al minimo i tempi di asciugatura, magari perché si hanno dei capelli spessi e molto lunghi, oppure perché si vuole effettuare una piega molto precisa e c’è bisogno di una certa velocità del getto d’aria calda.

Il motore EC è un motore digitale in cui i meccanismi si attivano in maniera elettronica. Il prezzo di questo tipo di apparecchi è molto elevato ma giustificato da una potenza e una longevità del prodotto senza paragoni, fino a 10.000 ore, ovvero 5 volte maggiore del motore di tipo AC, già molto performante e adatto ad utilizzi professionali.

Il motore AC è a corrente alternata, ideato per gli asciugacapelli di tipo professionale che hanno bisogno di sostenere prestazioni elevate: è in grado di produrre un’elevata pressione dell’aria che rende l’apparecchio molto efficace, con una vita utile di circa 2000 ore e con una struttura più massiccia.

Il motore DC funziona a corrente continua e le sue prestazioni hanno una pressione dell’aria inferiore ai motori AC e si caratterizzano per una durata media di circa 1200 ore ma per una struttura molto più maneggevole e leggera.

Un asciugacapelli agli ioni è dotato di un meccanismo interno che, emettendo degli ioni negativi, è in grado di “rompere” le molecole d’acqua in particelle più piccole, permettendo un’asciugatura più veloce ma, allo stesso tempo, permettendo che il capello venga asciugato mantenendo un certo grado di umidità al suo interno. È ideale per una capelli più idratati e morbidi. Inoltre, gli ioni evitano l’effetto elettrostatico e sono in grado di rendere la chioma più lucida.

Nei phon con rivestimento in ceramica o tormalina, il flusso d’aria che proviene dal motore dell’asciugacapelli passa prima attraverso la griglia rivestita da questi materiali che filtrano l’aria calda emessa, riducendone gli effetti dannosi sui capelli.

La ceramica aiuta a mantenere la temperatura del getto d’aria dell’asciugacapelli costante e a distribuire il calore in maniera omogenea, questo evita di danneggiare i capelli e li lascia meno secchi o sfibrati. La tormalina, invece, emette un’elevata quantità di ioni negativi che rende i capelli visibilmente molto più lucenti.

5 asciugacapelli da acquistare su Amazon

La nostra scelta Parlux Alyon Asciucapelli Asciugacapelli professionale 107 € su Amazon Pro Nove colorazioni di tendenza

Ergonomico, leggero e maneggevole

2250 watt di potenza Contro Non economico

Progettato per offrire al professionista il massimo livello di prestazioni, leggerezza, durata e usabilità senza limitare in nessun modo la creatività del parrucchiere. Concentrato di tecnologia e innovazione, caratteristiche espresse anche dalla sua singolare finitura prismatica. Tecnologia Air Ionizer Tech. per permettere un’asciugatura rapida e benefica al capello grazie alla combinazione di Ioni negativi e Ceramica. Innovativo sistema “cattura capelli”. Equipaggiato con due bocchette ad aggancio rapido di diversa dimensione per un diversificato flusso d’aria. Incluse nella confezione. 2250 watt di potenza, 2 velocita. 4 Temperature. Nuovo passacavo integrato.

Il miglior rapporto qualità/prezzo Imetec Bellissima My Pro P3 3400 Asciugacapelli Asciugacapelli con tecnologia air power 59 € su Amazon Pro Tecnologia a ioni

8 combinazioni flusso d'aria e temperatura

2400 w Contro Nessuno

Asciugacapelli professionale con tecnologia air power il motore professionale ac a lunga vita, combinato alla potenza di 2400 w, genera un flusso d’aria del 30% e una velocità fino a 160 km per h, per un’asciugatura rapida ed uno styling definito. Lo ionizzatore e la griglia rivestita in ceramica contribuiscono a mantenere la naturale idratazione dei capelli. Dotato di concentratore professionale stretto per lo styling e di diffusore per donare volume ed elasticità ai ricci. Adatto a tutti i tipi di capelli. Ottimo per capelli crespi e lunghi.

Il prodotto top ghd Helios asciugacapelli professionale Con Tecnologia Aeroprecis 158 € su Amazon Pro Riduce il tempo di asciugatura

Maggiore velocità e leggerezza

2200 watt Contro Non economico

Grazie alla sua maggiore velocità e leggerezza, garantisce un controllo straordinario in fase di asciugatura e un risultato professionale. L’asciugacapelli ultra potente massimizza le prestazioni per diminuire drasticamente i tempi di asciugatura. Il motore brushless da 2200 watt e gli elementi riscaldanti ondulati concentrano il flusso d’aria di 120 km/h per ottenere velocemente lo styling desiderato. La tecnologia Aeroprecis combina un design interno aerodinamico con un beccuccio sagomato, per garantire un flusso d’aria e una distribuzione della temperatura più precisi, offrendo il massimo controllo di styling per ottenere i migliori risultati. La tecnologia avanzata a ioni riduce i capelli crespi o svolazzanti per capelli lisci il 30% più luminosi. Adatto a tutti i tipi di capelli, anche quelli molto ricci.

Il più economico Rowenta CV1612 Handy Dry Asciugacapelli Per una maggiore praticità 14 € su Amazon Pro Design leggero e compatto

Due impostazioni di temperatura

2000 watt Contro Nessuno

Handy Dry è un asciugacapelli che garantisce un risultato glamour con la massima praticità. Risultati rapidi e facilità d’uso grazie a comandi altamente intuitivi ed ergonomia potenziata. Risultati equivalenti a un asciugacapelli da 2000 W a soli 1600 W di potenza, per un consumo energetico ridotto fino al 20%. Il getto d’aria fredda fissa l’acconciatura al termine dell’asciugatura per risultati di lunga durata e uno stile splendido.

Il compatto Asciugacapelli Ionico Dupeakya Da viaggio 47 € su Amazon Pro Funzioni a Ioni negativi e temperatura costante

Design a basso rumore

2000 W Contro Nessuno

Assicura la cura dei capelli più sana e l’esperienza dei capelli asciutti. Gli ioni negativi possono idratare i capelli, prevenire l’umidità, prevenire i danni termici, lisciare i capelli, eliminare le doppie punte, ridurre il danno proteico, mantenere l’umidità naturale nei capelli e asciugare rapidamente. 3 modalità di velocità commutabili e 1 modalità aria fredda, protezione costante della temperatura offre controllo e versatilità ottimali per i capelli. Abbina il tempo di asciugatura delle diverse acconciature e le impostazioni di riscaldamento e raffreddamento per diversi tipi di capelli