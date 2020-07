Attivatore abbronzatura, cosa sono, come si usano e quali sono i migliori

Chi è fan della tintarella sa che per raggiungere risultati perfetti, omogenei e duraturi, servono prodotti appositi, non solo una immancabile crema solare, ma anche un attivatore abbronzatura: meno conosciuto dei solari, andiamo alla sua scoperta, per capire meglio cosa sono, come si usano e quali sono i migliori.

Attivatori di melanina, intensificatori o acceleratori di abbronzatura, questi prodotti cosmetici sono presenti sul mercato con vari nomi, ma il loro fine è sempre lo stesso: in presenza di una fonte di raggi, come il sole o il lettino dell’estetista, attivano la melanina facendo abbronzare la pelle più velocemente e intensamente.

Insomma, un cosmetico ideale se si hanno pochi giorni a disposizione per abbronzarsi, o se si vuole arrivare alle vacanze già dorate, lasciandosi alle spalle il colorito pallido dell’inverno.

Cosa sono gli attivatori di abbronzatura?

Gli attivatori di abbronzatura sono oli e creme che, distribuiti sulla pelle prima dell’esposizione al sole, accelerano la produzione di melanina, il pigmento che regala la tanto agognata tintarella. Generalmente contengono L-tirosina, che è proprio l’ingrediente che stimola la produzione di melanina, agenti idratanti, tra olio di cocco, aloe vera, ma anche siliconi, e spesso leggeri coloranti utilizzati anche negli auto-abbronzanti, come la dihidroxiacetona.

Gli intensificatori di abbronzatura non prevedono di solito un fattore di protezione solare. Vediamo, quindi, come utilizzarli in sicurezza.

Come si usano gli attivatori di abbronzatura

L’attivatore di abbronzatura si applica prima dell’esposizione solare. A casa, stendetelo sulla pelle, massaggiando delicatamente fino a un completo assorbimento. Ora siete pronte per ottenere una tintarella più intensa, rapida, omogenea e duratura.

Una volta completamente asciutto l’attivatore, si può procedere applicando la crema solare sulla pelle. Come accennato, infatti, gli intensificatori di abbronzatura non hanno SPF, il fattore di protezione solare utile soprattutto contro i raggi ultravioletti B (UVB). La crema solare, infatti, andrebbe applicata fin da casa, mezz’ora prima dell’esposizione al sole, in spiaggia o in montagna, al mare o in piscina. Solo così potrà penetrare a fondo e proteggere la pelle. Il fattore di protezione va scelto in base al proprio fototipo e la crema solare va applicata nuovamente dopo il bagno. I raggi solari, infatti, se non arrestati dalla protezione, possono causare una disidratazione e un invecchiamento precoce della pelle, macchie solari e – a lungo andare – predisporre alla comparsa di tumori della pelle come il melanoma.

Il consiglio dei dermatologici è, comunque, quello di evitare in tutti i casi l’esposizione durante le ore più calde della giornata, dalle 12 alle 16.

Attivatore abbronzatura: i prodotti migliori

La nostra redazione ha selezionato i prodotti migliori da scegliere per un’abbronzatura al top.