Aurora Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli dopo la rottura con papà Eros

Aurora Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli dai duri attacchi dei media e sui social, dopo la rottura con papà Eros Ramazzotti. La coppia, non più insieme da qualche settimana, è finita sulle copertine di tutti i rotocalchi di gossip, che hanno addossato la colpa solo alla Pellegrinelli. Secondo le riviste scandalistiche, infatti, la modella avrebbe lasciato il cantante per l’imprenditore Charely Vezza, notizia mai confermata.

“Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite” ha raccontato Aurora Ramazzotti sulle pagine di Oggi. La giovane conduttrice tv è nata dal primo matrimonio di Eros Ramazzotti con Michelle Hunziker.

“Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita“, ha aggiunto la ragazza.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno infatti due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, ai quali Aurora è molto legata. Convolata a nozze nel 2014, dopo 5 anni di relazione, la coppia si è detta addio nelle scorse settimane, lontano dal clamore mediatico. I giornali, però, hanno iniziato una caccia al colpevole, con vittima la modella.

Anche Eros Ramazzotti, come sua figlia Aurora, è intervenuto su Instagram per placare le polemiche, intimando ai suoi fan di seguire la sua musica invece di attaccare Marica, donna e mamma fantastica.

“Ciao ragazzi, ho letto molte cose non belle sul conto di Marica in questa settimana. Volevo dirvi che non è come pensate. È una situazione che si trascinava da un po’ di tempo e abbiamo deciso di dividerci. Assolutamente, quello che ho letto non è la realta“, ha scritto il cantante.

Nel lungo video pubblicato sui social ha poi aggiunto: “Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica. Non un’arrampicatrice, come qualcuno ha sottolineato, né tutte le schifezze che ho letto. Chi vuole ascolti la mia musica, il resto lasciatelo ai pettegolezzi di basso livello“.