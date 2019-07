Austin Butler sarà Elvis Presley nel biopic di Buz Luhrmann

Austin Butler interpreterà Elvis Presley nel nuovo film biopic diretto da Buz Luhrmann. Il giovane attore ha battuto la concorrenza, che vedeva tra gli altri in corsa Harry Styles, Miles Teller e Ansel Elgort. Le riprese inizieranno nel 2020, con un uscita prevista nelle sale per il 2021.

Austin Butler è noto soprattutto ai giovanissimi, grazie alla sua partecipazione a tante serie tv: 27 anni, e fidanzato di Vanessa Hudgens, Austin è arrivato al successo grazie a programmi quali The Shannara Chronicles, Life Unexpected e The Carrie Diaries, prequel di Sex & The City.

Tra i suoi primi show ci sono stati Zoey 101, al fianco di Jamie Lynn Spears, sorella di Britney, e Hanna Montana con Miley Cyrus. Austin Butler sarà anche uno dei protagonisti di C’era una volta a… Hollywood, film di Quentin Tarantino con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie.

Il giovane attore ha convinto il regista Buz Luhrmann e la produzione dopo l’audizione con trucco e costumi al fianco di Tom Hanks. Infatti la star di Hollywood sarà nella pellicola Tom Parker, manager di Elvis Presley.

“Sapevo che non avrei potuto girare questo film se il casting non fosse stato assolutamente perfetto. Abbiamo cercato ovunque un attore con la capacità di evocare il movimento unico naturale e le capacità vocali di questa star, ma anche la vulnerabilità interiore dell’artista” ha raccontato Buz Luhrmann spiegando la sua scelta annunciando il cast.

Il regista de Il grande Gatsby e Moulin Rouge ha poi parlato di Austin Butler: “Avevo sentito parlare di Austin grazie al suo ruolo al fianco di Denzel Washington nello spettacolo teatrale The Iceman Cometh andato in scena a Broadway. Attraverso un percorso composto da molti test screen e workshop musicali e interpretativi, sono giunto al punto da essere convinto senza alcun dubbio di aver trovato qualcuno che potesse incarnare lo spirito di una delle più grandi icone del mondo musicale“.

Austin è noto anche per le sue doti canore, come dimostrato da tanti video condivisi sui social, che hanno ricevuto migliaia e migliaia di like dai suoi follower.