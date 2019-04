Pioggia di star sul red carpet a Los Angeles di Avengers: Endgame, con Scarlett Johansson, Brie Larson e Gwyneth Paltrow che hanno rubato la scena a tutti i protagonisti del film. In tanti gli attori e le attrici che hanno calcato il tappeto rosso per la presentazione del cinecomic Marvel, come Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Pratt, Natalie Portman e Chris Hemsworth. La pellicola arriverà nei cinema americani dal 26 aprile.

Look scintillante quello scelto da Scarlett Johansson per la prima mondiale di Avengers: Endgame. L’attrice, che interpreta Black Widow, ha puntato sull’outfit più audace della serata, con un ampio spacco sulla gamba sinistra. Sorride e firma autografi accompagnata dal compagno Colin Jost, uno degli autori del Saturday Night Live. Le scarpe color oro si abbinano alla borsa oro e argento, che a sua volta richiama l’abito.

La star di Captain Marvel Brie Larson ha scelto invece un sensuale abito color lavanda, in seta e firmato Celine. Forse la più timida al suo arrivo, il nuovo volto della Marvel, 29 anni, ha un look impreziosito dai tanti anelli con pietre preziose di colori differenti di Irene Neuwirth, come quelli indossati anche da Scarlett Johansson.

Gwyneth Paltrow, che interpreta Pepper Potts nei film degli Avengers, era accompagnata dal figlio Moses, in una rarissima apparizione pubblica. Moses, avuto dal matrimonio con Chris Martin, oggi 13 anni, non ha percorso il red carpet, ma è stato fotografato abbracciato alla mamma in un tenero scatto che ha fatto il giro del web.

Gwyneth Paltrow ha scelto un completo formato da una giacca e un mini abito neri firmati G. Label, il suo brand di abbigliamento. Nonostante alle première l’attrice indossi sempre grandi firme, per il red carpet di Avengers: Endgame ha puntato su un outfit disegnato proprio da lei.

Tra gli altri volti noti che hanno sfilato sul red carpet di Avengers: Endgame anche Bradley Cooper, senza Irina Shayk, Mark Ruffalo, Liam Hemsworth con Miley Cyrus, Evangeline Lilly e Benedict Cumberbatch.