Balsamo per capelli: la classifica delle migliori marche

Alleato indispensabile nella beauty routine, il balsamo per capelli è l’ideale in caso di capelli secchi o aridi, ma anche per le chiome con radici grasse e punte sfibrate.

Serve a chi ha capelli colorati e tendenti al crespo, perché aiuta a disciplinare la capigliatura. Tuttavia non sempre questa emulsione cremosa e condizionante viene usata nel migliore dei modi e non sempre viene scelta nella maniera giusta. Per questo è importante seguire le indicazioni e i consigli di lavaggio.

Ecco 10 prodotti tra cui scegliere quello adatto alle proprie esigenze.

1. Kerastase

È la linea di prodotti per capelli creata dalla L’Oreal Advanced Research nel lontano 1964 per soddisfare le aspettative delle clienti più esigenti con l’obiettivo di rendere i capelli il più prezioso degli accessori di bellezza per ogni donna.

Discipline Cleansing Conditioner Curl

Formulato specificamente per detergere delicatamente e trattare i capelli ricci, rafforzando nel contempo la loro forma naturale. La Pro-Kératine elastina rafforza i punti di torsione del capello, migliora l’elasticità della fibra e liscia la superficie dei capelli grazie a una migliore coesione delle fibre.

Prezzo consigliato: 30 euro

2. Davines

I prodotti Davines sono il frutto di un connubio tra artigianalità e innovazione, in cui regnano semplicità, armonia e buon gusto per risultati unici su ogni capello. I prodotti Essential Hair Care di Davines racchiudono al loro interno semplicità e ricerca, per risultati professionali anche a casa.

Love Smooth Conditioner

Balsamo lisciante per capelli crespi o indisciplinati che desiderano essere disciplinati, facilitandone la stiratura, donando loro elasticità e idratazione. La nota che caratterizza la famiglia Love è agrumata e verde.

Prezzo consigliato: 19 euro

3. Shu Uemura

Linea di prodotti nati dalla passione per l’innovazione del fondatore, l’artista giapponese Mr. Shu Uemura. Con attenzione per i dettagli e rispetto per la natura, propone una vasta gamma di soluzioni per definire, lisciare, creare ogni tipo di stile per i capelli.

Silk Bloom Conditioner

Balsamo per capelli danneggiati che hanno bisogno di essere idratati a fondo. Olio di Argan e Vitamina E donano nuova vita alle lunghezze dei capelli. Ogni stelo viene rinforzato e riparato mentre i capelli rimangono soffici e lucidi.

Prezzo consigliato: 52 euro

4. Tigi

Prodotti altamente professionali per risultati sempre maggiormente sorprendenti, creati dal team di Anthony Mascolo. Tigi Catwalk è la linea dedicata ai prodotti creati per il mondo della moda, perfetti per look di tendenza o acconciature da sfilata.

Tigi CatWalk Your Highness Conditioner

Contiene lavanda glicine, gelsomino e violetta che avvolgono ogni ciocca con leggero nutrimento e lucentezza. I capelli sono morbidi, corposi e piacevoli al tatto; l’ideale per ottenere uno straordinario volume.

Prezzo consigliato: 34 euro

5. L’Oréal Série Expert

Trattamenti semplici da utilizzare e performanti su ogni tipo di capello e per tutte le esigenze.

Inforcer Conditioner di L’Oréal Expertè

Prodotto particolarmente indicato per i capelli più fini, vulnerabili, fragili e che si spezzano facilmente. La fibra viene istantaneamente rimpolpata e riparata nelle sue zone più fragili e prive di materia grazie alla biotina – proteina rinforzante – mentre la proteina B6 funge da schermo antiossidante, rendendo il capello più protetto dalle aggressioni esterne. Il risultato è un capello più omogeneo, luminoso ed elastico.

Prezzo consigliato: 34 euro

6. Alfaparf

L’attenzione su ricerca e sviluppo per trovare la giusta alchimia tra gli ingredienti e la trasparenza nei processi produttivi ha portato nel 1989 alla creazione di Semi di Lino, la linea più di successo diventata un benchmark per le aziende concorrenti. Grazie alle sue proprietà, i capelli ritrovano più lucentezza e morbidezza, sprigionando il loro colore naturale più a lungo.

Salone Epic Conditioner

Balsamo per capelli da normali a secchi. Formula a base di proteine del latte che aumenta la morbidezza dei capelli, rendendoli fluidi e compatti. Il risultato sono capelli luminosi, lisci e sani.

Prezzo consigliato: 8 euro

7. Macadamia

I prodotti racchiudono le migliori proprietà lipidiche dell’olio di Macadamia (ricco di acido oleico e omega 7) e quelle idratanti e antiossidanti dell’olio di Argan. Questi preziosi ingredienti riescono a fornire il giusto livello di idratazione e un perfetto controllo nella piega, per un completo nutrimento del capello, dal più fino al più grande. I capelli più fragili e secchi migliorano la loro resistenza, acquistano più forza e morbidezza al tatto, riducendo l’effetto crespo.

Macadamia Conditioner

Idratante e nutriente per capelli da grossi a medi. Ripara, rinforza, dona vitalità, un effetto “senza peso” e idrata la cute.

Prezzo consigliato: 9,50 euro

8. Redken 5th Avenue NYC

Brand del gruppo L’Oreal Professional, frutto della collaborazione fra Jheri Redding e Paula Kent. È stato uno dei primi marchi ad approcciarsi al mondo della bellezza dei capelli con uno stampo scientifico, è suo infatti il brevetto che prevede l’utilizzo di proteine nei prodotti di conditioning.

Redken diamond oil glow dry conditioner

Balsamo termoattivo e districante per tutti i tipi di capelli. L’esclusivo Diamond Oil Glow Dry System miscela due olii nutrienti e antiossidanti, alma e coriandolo, donando ai capelli la protezione ideale fino all’ultimo step del trattamento capillare.

Prezzo consigliato: 22 euro

9. Biolage

Gamma di prodotti di origine naturale firmata da Matrix. Guardando la natura con gli occhi della scienza, Matrix trova nella flora la migliore soluzione per i problemi di tutti i giorni. Grazie agli estratti botanici attentamente selezionati ogni shampoo della linea Biolage si ispira alla natura per regalarti capelli sempre più belli e sani.

Biolage Advanced Keratindose Conditioner

Balsamo ristrutturante, nutre e idrata aiutando a prevenire i danni. Mantiene i capelli setosi e facili da gestire. La formula a base di Pro-Keratina e seta è particolarmente indicata per capelli sensibilizzati.

Prezzo consigliato: 19 euro

10. Paul Mitchell

Offre una vasta gamma di trattamenti pluripremiati ed è distribuita in oltre 80 paesi nel mondo. Ogni categoria propone soluzioni specifiche per ogni tipo di capello.

Paul Mitchell Original The Conditioner

Balsamo altamente idratante. Usato sotto fonte di calore su cuti secche e sensibili (come peeling prima dello shampoo) calma e lenisce (sciacquare e procedere allo shampoo più indicato). Eccezionale struccante, crema per il corpo, crema da barba.

Prezzo consigliato: 18 euro