Barack e Michelle Obama ospiti di George Clooney e Amal: Laglio blindata

L’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama sarà ospite con la moglie Michelle nei prossimi giorni di George e Amal Clooney sul Lago di Como, blindato per il suo arrivo. Infatti Barack e Michelle, insieme alle loro due figlie Sasha e Malia, saranno a Laglio, dove si trova la villa dei Clooney, venerdì 21 maggio. La conferma arriva dalla prefettura di Como, che ha disposto un grande servizio di sicurezza e alcuni divieti per cittadini e turisti.

Villa Oleandra, si sa, è meta da circa 15 anni di volti noti, come Brad Pitt e Matt Damon solo per citarne un paio. Da quando George Clooney ha acquistato la residenza sul Lago di Como, molti personaggi del cinema e dello spettacolo in estate si recano lì. Altri ancora pensano di seguire le sue orme e acquistare una casa in questa zona.

E così, nei prossimi giorni. gli Obama, che non hanno mai nascosto la loro passione per l’Italia, saranno ospiti di George e Amal Clooney. La coppia, infatti, in questo periodo dell’anno abita in Italia, mentre il resto dei mesi si divide tra New York e Londra. Proprio qui i piccoli Ella e Alexander hanno imparato a contare fino a 20 in italiano, e ad amare la pizza.

Quali sono le disposizioni della prefettura per questi giorni? Uno stretto cordone di sicurezza sarà curato dai servizi italiani in collaborazione con quelli americani. La zona che circonda Villa Oleandra sarà off limits per tutto il weekend, sia per le auto che per le barche. I natanti dovranno restare a 100 metri nelle acque che circondano la residenza dei Clooney. Potrebbe, infine, essere introdotto il divieto di transito in zona per le auto dei non residenti e un divieto specifico per i droni.

Il menu è top secret, ma sarà sicuramente Made in Italy.

A breve verrà annunciato anche il fortunato vincitore del concorso, a scopo benefico, per pranzare sul lago con George e Amal Clooney, alla modica cifra, si fa per dire, di 10mila euro.