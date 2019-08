I barbecue da giardino possono seguire vari stili di arredo, e scegliere quelli più chic per le grigliate con gli amici può essere difficile se non si è pratici. DireDonna vi guida tra i 7 modelli più trendy del momento, seguendo i più acquistati e meglio recensiti su Amazon.

Un barbecue chic da giardino può essere realizzato in vari materiali. Accanto al più classico in acciaio, troviamo quelli in pietra e in muratura. Tutto dipende dallo spazio che abbiamo e da come e quando ci serve utilizzarlo.

I modelli più tradizionali in acciaio sono facilmente collocabili ovunque desideriamo, si possono spostare, riporre all’interno una volta finito. I modelli in muratura o in pietra sono fissi, e richiedono spesso di una parete esterna sulla quale posizionarli. Diventerà così persino un elemento di arredo.

La scelta, come nei barbecue classici, è sempre tra i modelli a carbonella, a gas o elettrici. Il loro funzionamento non differisce in alcun modo dal barbecue da campeggio.

Vediamo insieme i 7 migliori modelli di barbecue da giardino chic presenti su Amazon.

I 7 migliori barbecue da giardino chic

Tepro – Barbecue a carbone

Partiamo dal modello più acquistato su Amazon. In acciaio inox, questo barbecue funziona a carbone, ha una griglia smaltata removibile e un coperchio con manico in acciaio inossidabile. Fornito di due ripiani, uno laterale e uno inferiore, comodi per appoggiare pietanze o accessori. Il miglior rapporto qualità-prezzo.

Pro: il più acquistato

il più acquistato Contro: materiali leggeri

Prezzo consigliato: 99,90 euro

La nostra scelta: affidabile, economico e con ottime recensioni, questo barbecue è perfetto soprattutto per chi vuole iniziare con un modello più semplice prima di un acquisto importante.

Femor Braciere da Esterno

Elegante e raffinato questo barbecue / braciere da esterno decorerà il vostro giardino. Realizzato in acciaio inox, fa anche da coppa per bibite se si inserisce il ghiaccio. Supporta sia il legno che il carbone, fungendo anche da focolare esterno. Gli utenti Amazon apprezzano la sua versatilità.

Pro: facile da montare

facile da montare Contro: al momento non ci sono recensioni negative

Prezzo consigliato: 89,99 euro

Sunday One Tower

Saliamo di budget con questo barbecue da giardino in muratura. Funziona sia a legna che a carbonella. Vari ripiani, vano porta legna, focolare laterale per la preparazione continua di braci. Questo prodotto è realizzato in granulato di marmo bianco di Carrara. Griglia cromata e ripiano in metallo inclusi.

Pro: prodotto top di gamma

prodotto top di gamma Contro: molto più costoso rispetto alla media

Prezzo consigliato: 660,00 euro

Dardaruga BBQ

Questo modello ha una griglia per carbonella XXL, affumicatore, griglia scaldavivande e ruote per poterlo comodamente spostare. La griglia per carbone ha l’altezza regolabile tramite movimento a manovella. Il ripiano di lavoro è pieghevole, con ganci porta utensili e apribottiglie.

Pro: prodotto molto versatile

prodotto molto versatile Contro: alcuni utenti Amazon non sono soddisfatti dalla fattura dei materiali

Prezzo consigliato: 126,67 euro

Campingaz Adelaide 4 Classic Deluxe Extra

Questo modello deluxe, con quattro bruciatori in ghisa, funziona a gas. Uno di essi serve per scaldare salse o contorni. Con il coperchio in acciaio con termometro e l’ampio manico che facilita l’apertura, è un prodotto davvero imperdibile per gli appassionati e esperti delle grigliate all’aperto.

Pro: le ruote sono bloccabili, in modo da riporre il grill se non in uso

le ruote sono bloccabili, in modo da riporre il grill se non in uso Contro: alcuni utenti Amazon hanno riscontrato problemi con i pezzi e bulloni durante il montaggio

Prezzo consigliato: 312,41 euro

Beton barbecue in cemento

Il barbecue di cui vi parliamo adesso è realizzato in cemento. Ottimo per l’esterno e resistente alle intemperie. Funziona a carbone, con griglia in acciaio inox. La parte superiore e in cemento grezzo, quella inferiore pigmentata di rosso.

Pro: ottime recensioni Amazon

ottime recensioni Amazon Contro: costo aggiuntivo di spedizione di 30 euro se non si è in possesso di un muletto

Prezzo consigliato: 202,84 euro

Centurion Supporta Shango

Questo barbecue è multifunzione, con coperchio para scintille e mattonelle in ceramica sul ripiano esterno. Un tavolo tutto fare lo si potrebbe definire: una griglia, un camino esterno, un tavolino da caffè e persino una coppa per tenere al fresco le bibite. Un design elegante, adatto ad un patio o un giardino ben curato.

Pro: spazioso e multiuso

spazioso e multiuso Contro: non ci sono recensioni negative al momento

Prezzo consigliato: 179,00 euro

