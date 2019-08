Barbecue elettrico: quale scegliere? La top 10 dei modelli

Dopo aver esplorato ogni genere di griglia, DireDonna vi guida nella top 10 dei modelli migliori di barbecue elettrico. Questo modello moderno si differenzia dai suoi precedessori per l’inutilizzo di carbonella e legna e l‘assenza quasi totale di fumo.

Il barbecue elettrico presenta il vantaggio di essere molto veloce e comodo da usare in contesti urbani. Infatti può essere utilizzato anche in casa e al chiuso, perché la produzione di fumo è molto ridotta e in alcuni casi quasi assente.

Due delle caratteristiche da tenere in considerazione sono sicuramente il peso e la facilità di utilizzo. La differenza principale tra i barbecue elettrici e quelli a carbonella sta soprattutto nel materiale da utilizzare per scaldare la griglia e anche nella facilità con cui si prepara la piastra per la cottura.

Questi barbecue infatti sono dotati di un termostato che permette di regolare la temperatura sia in fase di riscaldamento che durante la cottura; è sicuramente un ottimo aiuto per i principianti della griglia.

La top 10 del barbecue elettrico

Steba VG 350

Questo modello a colonna è consigliato come il miglior rapporto qualità-prezzo. Con coperchio e termostato su di esso, questo barbecue ha la temperatura regolabile per la massima efficienza. Una vaschetta raccoglie il grasso grazie al sistema low-fat. Ha una mensola di appoggio per stoviglie e condimenti.

Pro: termostato sul coperchio

termostato sul coperchio Contro: le istruzione in italiano non sono abbastanza dettagliate

Prezzo consigliato: 171,89 euro

Severin PG8532

Definito dagli utenti Amazon il modello più versatile, questo barbecue ha una potenza di 2500 W e un ripiano inferiore. Ha un termostato regolabile e una spia luminosa che ti indica quando il livello ideale di temperatura viene raggiunto. La struttura è in acciaio smaltato molto resistente.

Pro : griglia e resistenza del barbecue removibili e lavabili

: griglia e resistenza del barbecue removibili e lavabili Contro: la griglia non è molto ampia

Prezzo consigliato: 99,90 euro

Steba VG 250 BBQ

Un modello più piccolo e comodo degli altri, che potremmo definire da balcone. Le dimensioni del grill sono di 40 centimetri. Questo barbecue è in ghisa con supporto a piede. Cottura inodore con pochissimo fumo.

Pro: facile da pulire grazie al rivestimento antiaderente e la piastra rimovibile

facile da pulire grazie al rivestimento antiaderente e la piastra rimovibile Contro: più piccolo degli altri

Prezzo consigliato: 119,00 euro

De’Longhi BQ60

Vogliamo proporvi anche un più tradizionale grill da tavola. Per questo siamo andati in casa De Longhi. Un piccolo barbecue, da usare comodamente nella vostra cucina, con la garanzia di un brand affidabile. La griglia è facilmente girabile, per permettere al vostro cibo di non bruciarsi. La vaschetta raccogli grassi in alluminio è rimovibile.

Pro: microinterruttore di sicurezza

microinterruttore di sicurezza Contro: più lento e meno potente dei veri barbecue

Prezzo consigliato: 74,99 euro

Cuisinier Deluxe BBQ

Con 2000 W di potenza, questo barbecue elettrico come funzionamento non differisce molto dalle tradizionali griglie, con una potenza maggiore. Ha una mensola sotto il grill, e dei comodi piedini resistenti che possono essere rimossi per usarlo come barbecue da tavolo.

Pro: molto leggero da spostare

molto leggero da spostare Contro: non ha il coperchio

Prezzo consigliato: 36,95 euro

sochef Piùsaporillo Barbecue

Il più venduto su Amazon ha un sistema di cottura a pietra lavica, bruciatori in acciaio inox, fornello laterale e ripiano pieghevole. Questo modello è fornito anche di cestello frontale portaoggetti e telo copri bombola.

Pro: il più acquistato

il più acquistato Contro: alcuni acquirenti sono insoddisfatti dalla durata della vernice esterna

Prezzo consigliato: 151,00 euro

La nostra scelta: le ottime recensioni dei clienti Amazon soddisfatti ci hanno convinto a selezionarlo come il prodotto top di questa lista.

Tefal Aromati-Q 3 in 1

Tefal ci propone un modello di barbecue elettrico da tavolo. Ha le tre funzioni di grigliare, cuocere e arrostire. Si può effettuare anche l’affumicatura. Il regolatore di temperatura ha 6 opzioni differenti e un termometro integrato nel coperchio.

Pro: modello multifunzione

modello multifunzione Contro: non semplice da pulire

Prezzo consigliato: 145,14 euro

Unold 58580 Barbecue Power Grill

Questo è uno dei modelli più nuovi sul mercato. La piastra liscia e scanalata è rimovibile e antiaderente. Ha un coperchio e un ripiano per utensili. Le gambe sono molto stabili, è completamete smontabile e ha una protezione contro il surriscaldamento.

Pro : novità del momento

: novità del momento Contro: non ha altre piastre o fornelli

Prezzo consigliato: 156,28 euro

SUNTEC BBQ-9479

Questo modello è fornito di coperchio amovibile, vassosio porta salse, termostato regolabile ed è utilizzabile anche come griglia da tavolo. Ottimo per spiedini, salsicce, pesce e verdure.

Pro : la piastra si scalda in rapidità

: la piastra si scalda in rapidità Contro: meno adatto a carni più impegnative

Prezzo consigliato: 99,99 euro

Char-Broil Patio Bistro 240

Grazie al sistema TRU-Infrared la cottura è più succulenta e uniforme. La griglia è in ghisa, più duratura e che trattiene meglio il calore. La superficie di cottura è grande 45 centimetri. Le ruote e i piedini permettono un facile spostamento del barbecue dove desideri.

Pro: ottima piastra

ottima piastra Contro: abbastanza impegnativo il montaggio

Prezzo consigliato: 319,00 euro

