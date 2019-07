Barbecue portatile: 5 modelli compatti da portare in campeggio

Il barbecue portatile o griglia pieghevole è l’idea perfetta per il campeggio, una gita in montagna, al mare o in campagna con gli amici o la famiglia: grazie a questi modelli compatti potrete avere tutto il piacere della grigliata all’aperto ovunque vogliate.

Solitamente i barbecue portatili riprendono il design di quelli originali, sono in acciaio con le gambe pieghevoli e richiudibili, facilissimi da trasportare. Alcuni modelli sono più piccoli e possono essere appoggiati su un semplice tavolo da campeggio.

Ci siamo affidati alle recensioni e ai modelli più venduti su Amazon, per suggerirvi i cinque migliori barbecue portatili da campeggio del momento.

Barbecue portatili: i 5 modelli più venduti su Amazon

Uten Barbecue a carbonella in acciaio inox

Il miglior rapporto qualità-prezzo è offerto da questo modello pieghevole in acciaio inox della Uten. Il più spazioso. Può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno. Di ottima fattura, ha griglie in acciaio cromato di alta qualità ed è resistente agli urti.

Pro : facile da montare secondo gli utenti Amazon.

: facile da montare secondo gli utenti Amazon. Contro: le gambe non sono molto robuste.

Prezzo consigliato: 37,99 euro

Golwof Barbecue Grill portatile

Questo modello è il più votato su Amazon, con sole recensioni positive. Si potrebbe definire da tavolo, anche se è utilizzato dagli acquirenti soprattutto all’esterno. Adatto per un massimo di cinque persone, è realizzato in acciaio inossidabile e anti deformazione. I quattro piedi si aprono e chiudono, per permettere un facile trasporto. Inclusi il tappetino, la pinza e il pennello.

Pro : semplice da trasportare e accessoriato.

: semplice da trasportare e accessoriato. Contro: servono accortezze nella scelta del luogo dove posizionarlo durante la cottura.

Prezzo consigliato: 23,99

La nostra scelta: con un prezzo davvero piccolo avrete un comodissimo barbecue portatile, che si trasporta facilmente e occupa poco spazio. Include degli accessori ed è apprezzato su Amazon.

Fixget Barbecue Grill Portatile Pieghevole

Il modello più economico che vi proponiamo ha i piedini pieghevoli e si può utilizzare su tavoli resistenti al calore. Ha degli accessori inclusi, ottime recensioni Amazon e il classico funzionamento a carbone. Facile da piegare e trasportare, non ha bisogno di installazione. Consigliato per chi non ha molto spazio a disposizione. La confezione contiene anche sacchetti sottovuoto.

Pro : il più economico.

: il più economico. Contro: rischio ammaccature.

Prezzo consigliato: 19,97 euro

Cadac Carri Chef 2 BBQ/Chef

Passiamo a un modello alternativo a gas. Una sorta di fornello elettrico, ma che funziona da barbecue portatile. Ha un sistema di cottura multi superficie, con vari piani di cottura e coperchio. Si smonta facilmente, e si ripone in uno zaino comodo per trasportarlo.

Pro: si possono grigliare pietanze per 8 persone.

si possono grigliare pietanze per 8 persone. Contro: per alcuni utenti Amazon non è semplicissimo da montare.

Prezzo consigliato: 289,00 euro

Barbecue da pic nic a carbonella

Questo modello si chiude a valigetta e ha due piastre. Nonostante la sua estrema compattezza offre un buono spazio per grigliare. In acciaio inossidabile con maniglia in legno. Facile da pulire, fa risparmiare carbonella per la divisione tra le due piastre, utilizzabili anche solo una per volta.

Pro: il più facile da trasportare.

il più facile da trasportare. Contro: non si può usare una base d’appoggio in plastica o in resina per il surriscaldamento.

Prezzo consigliato: 29,90 euro

