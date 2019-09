La Principessa Beatrice di York ha annunciato via social il fidanzamento ufficiale con Edoardo Mapelli Mozzi e il conseguente matrimonio nel 2020. A Buckingham Palace si è pronti per un nuovo Royal Wedding, ma per ora la data non è stata svelata o forse scelta. La figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson segue le orme di sua sorella minore Eugenie, convolata a nozze nel 2018 con Jack Brooksbank.

La Principessa Beatrice sposerà l’imprenditore immobiliare di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi. La proposta pare sia avvenuta proprio in Italia, dopo le nozze della stilista Misha Nonoo, alle quali erano presenti anche Meghan Markle e il Principe Harry. La coppia avrebbe trascorso dei giorni a Positano. A scattare le foto ufficiali, pubblicate sui profili social della Famiglia Reale inglese, proprio la Principessa Eugenie, sempre nel nostro paese.

“Siamo molto lieti di annunciare il nostro fidanzamento ufficiale, avvenuto questo mese di settembre. Siamo entrambi molto eccitati di cominciare quest’avventura insieme e non vediamo l’ora di essere sposati” recita il comunicato ufficiale.

“Sono così contenta per la mia sorellona e Edo, non vedo l’ora!” scrive invece la Principessa Eugenie su Instagram.

“Andra e io siamo i genitori più fortunati del mondo, e siamo felicissimi che Edo entri nella nostra famiglia” aggiunge Sarah Ferguson.

Nelle foto la Principessa Beatrice indossa un abito floreale di Zimmerman, dal valore di circa 700 euro. L’anello di fidanzamento disegnato da Shaun Leane ha un diamante taglio brillante centrale da 3,5 carati e due diamanti taglio baguette sulla fascia. Il valore stimato è di circa 113mila euro. Sempre nella foto, Eugenie indossa un bracciale Love di Cartier. Per ora tutti i dettagli delle nozze sono top secret, ma questo si appresta a diventare il Royal Wedding dell’anno.

La coppia ha iniziato a frequentarsi lo scorso anno, ma la loro prima apparizione pubblica ufficiale risale solo allo scorso marzo. Edoardo è papà di un bambino di due anni, Christopher, avuto dalla sua precedente relazione.