Bellissima Imetec: le nuove piastre e spazzole

Sentirsi bellissima con pochi, semplici gesti: è la promessa che la gamma My Pro di Bellissima Imetec fa per quest’anno, proponendo diverse novità, tra debutti assoluti e nuove edizioni di piastre per capelli e spazzole modellanti.

D’altronde, la linea è da sempre contraddistinta dalla particolarità di permettere a ogni donna di prendersi cura dei propri capelli in modo professionale sì, ma tra le mura della propria casa, bypassando il parrucchiere. Perché si sa, di tempo per andare in salone ce n’è ben poco nella vita da comuni mortali (ahinoi) e, in qualche modo, bisogna pur mettere “la testa a posto”.

Facili da usare e dal sicuro risultato, gli styler per capelli di Bellissima Imetec Italia sono alla portata di tutte sia in termini di utilizzo che di prezzo: ecco quali sono le 5 novità da tenere sott’occhio quest’anno.

Le nuove piastre Bellissima Imetec

Imetec Bellissima My Pro 2 in 1 Straight & Waves

Novità assoluta in casa Bellissima Imetec, uno styler che ha del rivoluzionario. Ben più di una piastra per capelli, la My Pro 2 in 1 Straight & Waves è unica nel suo genere ed è in grado di realizzare look diversi con un solo strumento grazie a un meccanismo innovativo: dotata di doppia piastra, da una parte liscia e dall’altra a onde, è sufficiente ruotare le placche per variare, giorno dopo giorno, il proprio stile. Se le piastre lisce regalano capelli luminosi e drittissimi, quelle ondulate sono il sogno proibito di ognuna di noi: con un solo gesto, infatti, si possono realizzare beach waves invidiabili. Se ciò non bastasse, la piastra Imetec Bellissima è formato XL, il che la rende semplicissima da usare, ed è resa ancora più particolare dalla colorazione rose gold, super femminile e in linea con le tendenze.

Caratteristiche: styler doppia funzione per liscio e beach waves

Prezzo: 79,90 euro Acquista ora

Piastra Bellissima Imetec My Pro Creativity Infrared

Un liscio perfetto e un mosso definito, in una sola passata. Questi i poteri magici di Bellissima My Pro Creativity Infrared, dotata di una tecnologia a infrarossi che permette la penetrazione del calore nel massimo rispetto dei capelli. La chioma è modellata su tutta la lunghezza con grande facilità e i capelli appaiono subito più sani: merito degli infrarossi, come detto in precedenza, ma anche del rivestimento in ceramica e cheratina che assicura risultati da salone.

Caratteristiche: Tecnologia a infrarossi. Liscio perfetto e mosso definito in una sola passata

Prezzo: 89,90 euro Acquista ora

Imetec Bellissima Piastra My Pro Creativity Color Shine

Cercasi piastra per capelli colorati in grado di non rovinarli? Il prodotto giusto per voi non può che essere la My Pro Creativity Color Shine. Capace non solo di proteggere ma anche di rispettare ed esaltare il colore dei capelli trattati, tinti e persino decolorati. Il trucco c’è e si vede: si tratta di Color Shine Texture, uno speciale rivestimento in tessuto delle piastre riscaldate, capace di svolgere due azioni fondamentali per il benessere e la bellezza del capello. Che si scelga di fare la piega liscia o mossa, questa piastra è sempre in grado di proteggere i capelli dal calore e ravvivare la lucentezza della chioma.

Caratteristiche: per capelli lisci e mossi, esalta e ravviva il colore. Ideale sui capelli tinti

Prezzo: 71,90 euro Acquista ora

Bellissima Imetec, le nuove spazzole modellanti

Bellissima Imetec My Pro Magic Style Brush

La spazzola riscaldata professionale My Pro Magic Style Brush è uno styler utilissimo per rinfrescare la piega quotidianamente. Caratterizzata da un cilindro riscaldato con rivestimento in ceramica, distribuisce il calore in modo uniforme ed è molto scorrevole sui capelli. In più, grazie alla tecnologia a ioni, tenere a bada l’effetto crespo è molto più semplice.

Caratteristiche: in ceramica, tecnologia a ioni, riduce l’effetto crespo. Ideale per la cura dei capelli quotidiana

Prezzo: 39,90 euro

My Pro Spazzola ad aria modellante 5 in 1

5 styler in 1, per un ventaglio di look praticamente inesauribile. La My Pro Spazzola ad aria modellante di Bellissima Imetec consente di realizzare le acconciature più diverse con un solo strumento: i 5 accessori in dotazione, infatti, trasformano la spazzola nello strumento di cui più si ha bisogno per realizzare il proprio look, che siano capelli lisci voluminosi, capelli ondulati, ricci stretti e così via. Un vero must have per chi desidera spesso cambiar testa!

Caratteristiche: spazzola ad aria con 5 accessori, ideale per uno stile trasformista

Prezzo: 44,90 euro Acquista ora