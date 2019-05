Big Little Lies 2: le novità sulla serie tv

Big Little Lies 2 punta sempre più in alto, promette grandi novità e conferma Meryl Streep come guest star nel cast della seconda stagione della serie tv. Il telefilm, che vede già tra le protagoniste Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Shailene Woodley e Laura Dern, arricchisce il cast il femminile, oltre ad altre sorprese. Le attrici, insieme alla new entry Meryl Streep, hanno presentato il 29 maggio a New York la nuova stagione, sfilando insieme sul blue carpet della HBO.

Meryl Streep interpreterà la suocera di Nicole Kidman, nella serie HBO vincitrice di diversi premi tv. L’attrice australiana ha condiviso su Instagram una delle still dei prossimi episodi insieme alla Streep, immortalata nel primo scatto dal set.

Altre immagini da questa attesissima stagione sono state condivise sui social dal resto del cast. Meryl Streep compare anche nei nuovissimi poster promozionali. Big Litte Lies 2 debutterà il prossimo 9 giugno negli Stati Uniti, e a seguire in Italia su Sky Atlantic dal 18 giugno.

Meryl Streep non sarà l’unico asso nella manica di questa stagione. La serie, che racconta di un gruppo di donne, legate tra loro dal segreto della morte di uno dei protagonisti, vederà le protagoniste affrontare l’inchiesta della polizia.

La storia riprenderà poche ore dopo i fatti narrati nell’ultimo episodio della scorsa stagione. Ritroveremo il cast principale interamente in queste nuove puntate, accompagnato da new entry. Jane Chapman (Shailene Woodley), Madeleine Martha McKenzie (Reese Witherspoon), Celeste Wright (Nicole Kidman), Renata Klein (Laura Dern) e Bonnie Carlson (Zoë Kravitz) dovranno fare i conti con le conseguenze del loro segreto. Non sappiamo ancora a quanti episodi di Big Little Lies 2 parteciperà Meryl Streep, che interpeta la madre di Perry Wright (l’attore Alexander Skarsgård) ma è certo che il suo personaggio sarà fondamentale nella trama.