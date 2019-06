Big Little Lies: in affitto la casa di Reese Witherspoon a Malibu

La villa a Malibu, in California, utilizzata come casa di Reese Witherspoon in Big Little Lies è ora disponibile per essere affittata. Sette camere da letto e otto bagni, questa la lussuosa residenza di Madeline Martha Mackenzie, il personaggio interpretato dall’attrice americana.

In queste settimane Big Little Lies 2 è tornato in tv, con nuovi episodi che vedono tra le protagoniste ancora Nicole Kidman e la new entry Meryl Streep.

Dai 3mila ai 6mila euro a notte: è il prezzo per affittare la villa in stile Cape-Cod, con la splendida vista sull’oceano.

Arredata con gusto tra modernità e comfort, può arrivare a 90mila euro per un mese intero di soggiorno. La casa è disponibile su Homes.com perché, quando non impiegata per le riprese, la casa di Malibu del personaggio di Reese Witherspoon è una residenza per le vacanze. La curiosità è che la serie per il resto del tempo non è girata a Malibu ma a Monterey, sempre in California.

Non è la prima volta che questa casa, di proprietà della famiglia Clunies-Ross, diventa un set. Infatti, come rivelato dalla rivista americana Today Home, sfilate e episodi di altre serie tv, come Hanna Montana con Miley Cyrus e Un detective in corsia con Dick Van Dyke, sono state protagoniste proprio tra quelle mura.

“Grazie ai suoi servizi di lusso e alla vista sull’oceano, molte celebrità hanno soggiornato nella nostra villa di Malibu” rivela Stacy Clunies-Ross, una dei proprietari.

Del resto negli Stati Uniti molti turisti girano la California per sbirciare le ville dei vip o le case e i luoghi dove sono state girate note serie tv, da Beverly Hills 90210 a O.C. arrivando appunto a Big Little Lies. Un’altra meta da non perdere.