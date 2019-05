Bikini 2019: modelli a fascia

Nella moda mare, spopolano tra i bikini 2019 i modelli a fascia. La comodità di non avere segni di abbronzatura sulle spalle permette di indossare qualunque tipo di abito la sera.

A chi stanno bene? Sono perfetti per chi vuole far apparire più grandi le spalle o il seno, per questo sono ideali per chi ha vita stretta, il seno piccolo e le spalle strette.

Online e nei negozi dei brand low cost, come in quelli del prêt-à-porter, sono disponibili proposte adatte alle esigenze più diverse. Questa la nostra piccola guida (con prezzi) per aiutarvi a scegliere il bikini a fascia perfetto per affrontare la spiaggia e la piscina.