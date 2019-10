Biografie: i libri più interessanti sui personaggi pubblici

Le biografie sono una grande fonte di ispirazione, e quelle dei personaggi pubblici instillano sempre una certa curiosità, quella di scoprire il volto dietro la “maschera”, di sapere quale è il segreto del successo, di trovare consigli per la propria, di vita: abbiamo selezionato i 10 libri più interessanti che raccontano le storie di attrici, cantanti, stiliste, scienziati.

Sono volumi appena usciti in libreria, nuovi classici o volumi in cui il taglio particolare mira a cogliere aspetti diversi da quelli già detti e stradetti su celebrità di ieri e di oggi.

Dalla “favola” di Coco Chanel all’esempio di Michelle Obama, dalla saggezza di Piero Angela al carisma di Anna Magnani, ecco i libri più interessanti tra le biografie dei personaggi pubblici.

10 biografie sui personaggi pubblici da non perdere

Coco. Vita di Coco Chanel di Elena Triolo (2018, Hop!)

La storia della stilista è quella di un’incredibile ascesa, una rivincita per tutte le donne. Figlia di ambulanti, visse in orfanatrofio dai dodici anni e, “lavorando come nessun altro”, divenne ricca e celebre grazie alla creazione di uno stile unico. Un ritratto autentico, raffinato e a tratti ironico: utilizzando i colori che hanno caratterizzato le creazioni di Coco, l’illustratrice delinea le varie fasi della vita di Chanel con una grafica fresca e un testo asciutto che piaceranno a appassionate di tutte le età.

Prezzo 18 euro. Acquista qui

La memoria rende liberi. La vita interrotta di una bambina nella Shoah di Enrico Mentana e Liliana Segre (2015, BUR)

Un volume imperdibile, da leggere e rileggere per non dimenticare e imparare a interpretare anche la realtà di oggi. Liliana ha otto anni quando, nel 1938, le leggi razziali fasciste si abbattono con violenza su di lei e sulla sua famiglia. Sarà l’unica a tornare viva da Auschwitz. Enrico Mentana raccoglie le memorie di una testimone d’eccezione in un libro crudo e commovente, ripercorrendo la sua infanzia, il rapporto con il papà Alberto, le persecuzioni razziali, il lager, la vita libera e la gioia ritrovata grazie all’amore del marito Alfredo e dei tre figli.

Prezzo 10 euro. Acquista qui

Enrico Fermi. L’ultimo uomo che sapeva tutto di David N. Schwartz (2018, Solferino)

Cosa sapete di questo gigante della fisica del Novecento, del più grande scienziato italiano dei tempi di Galileo? Poche figure nella storia della scienza moderna hanno il carisma di Enrico Fermi. E poche sono state altrettanto determinanti per gli sviluppi successivi della loro disciplina. Tuttavia, molti aspetti della sua biografia sono ancora poco indagati. Il libro di David N. Schwartz colma il vuoto, anche grazie a fonti inedite ed esclusive, ricostruendo una vita affascinante che fu investita in pieno dalle drammatiche turbolenze della storia del secolo scorso.

Prezzo 24 euro. Acquista qui

Cane sciolto di Omar Pedrini e Federico Scarioni (2017, Chinaski Editore)

Omar Pedrini è una delle poche vere rockstar italiane che ha mantenuto intanto il suo glam. Leader dei Timoria per quasi 20 anni, poi cantante solista, poeta, showman, autore e conduttore tv, artista trasversale, attore e addirittura docente all’università. In questo libro il musicista bresciano decide finalmente di raccontarsi e raccontare la propria storia, un percorso umano e artistico fatto di coraggio, scelte in controtendenza, momenti difficilissimi e tanto rock ‘n’roll.

Prezzo 22 euro. Acquista qui

Sergio Marchionne di Tommaso Ebhardt (2019, Sperling & Kupfer)

Chi è stato Sergio Marchionne, l’uomo che ha trasformato la Fiat da azienda italiana sull’orlo del fallimento a potente società globale? Sicuramente un leader visionario e divisivo. Che cosa resta della sua eredità? Tommaso Ebhardt – che l’ha “inseguito” per dieci anni – ritrae una figura complessa, che si rivela man mano al giornalista in rapide battute, numerose occasioni professionali e preziosi incontri a due, a microfoni spenti.

Prezzo 17,90 euro. Acquista qui

Becoming. La mia storia di Michelle Obama (2018, Garzanti)

Michelle Obama invita i lettori nel suo mondo, raccontando le esperienze che l’hanno formata, dalla sua infanzia nel quartiere di South Side a Chicago agli anni di lavoro tra gli impegni professionali e quelli di madre, fino al periodo trascorso nella Casa Bianca. Trionfi e le delusioni, come per ogni donna, in un inedito ritratto intimo di una persona che ha costantemente sfidato le aspettative, e la cui storia ci ispira a fare altrettanto.

Prezzo 25 euro. Acquista qui

Il mio lungo viaggio. 90 anni di storie vissute di Piero Angela (2017, Mondadori)

Piero Angela per una volta non racconta la scienza, la natura, l’arte, ma un viaggio diverso: la sua vita. Nato nel 1928, testimone oculare di due secoli, nel libro propone decine di aneddoti e di incontri, ma soprattutto un grande insegnamento, particolarmente prezioso per i giovani: la passione di sapere e la voglia di scoprire possono portare molto lontano nella vita, e fare di chiunque una persona speciale.

Prezzo 19 euro. Acquista qui

Anna Magnani. Biografia di una donna di Matteo Persica (2018, Odoya)

Uno dei ritratti più completi dell’attrice mai dimenticata e di una donna fragile e forte al tempo stesso. Matteo Persica la racconta con nuovi documenti, testimonianze e aneddoti sconosciuti ai più, dalla storia della famiglia ai primi passi sul palcoscenico, dal cinema al Premio Oscar, dall’amore per i suoi uomini al rapporto con il figlio.

Prezzo 22 euro. Acquista qui

Sei donne che hanno cambiato il mondo. Le grandi scienziate della fisica del XX secolo di Gabriella Greison (2017, Bollati Boringhieri)

Sei donne, sei scienziate, sei pioniere che hanno aperto la strada alle altre, con la loro volontà, la loro abilità, il talento e la protervia, in un mondo apertamente ostile, fatto di soli uomini. Marie Curie (1867-1934), Lise Meitner (1878-1968), Emmy Noether (1882-1935), Rosalind Franklin (1920-1958), Hedy Lamarr (1914-2000) e Mileva Marić (1875-1948). La chimica polacca che non poteva frequentare l’università, la fisica ebrea che era odiata dai nazisti, la matematica tedesca che nessuno amava, la cristallografa inglese alla quale scipparono le scoperte, la diva hollywoodiana che fu anche ingegnere militare e la teorica serba che fu messa in ombra dal marito: le loro biografie in un racconto appassionante.

Prezzo 15 euro. Acquista qui

#Cucitialcuore: Diario di un padre fortunato di Francesco Cannadoro (2019, Ultra)

Arriva in libreria la storia che, iniziata sui social, ha trasforma tutti i follower in fan e sostenitori di Tommi nella sua battaglia contro “il drago”. Francesco è un ragazzo di 36 anni, cresciuto senza genitori, che sogna da sempre di avere una famiglia tutta sua. Arriva Tommi, il suo amore più grande, che nasce affetto da una patologia sconosciuta e degenerativa. Il suo cervelletto si atrofizza lentamente, compromettendo lo sviluppo psicomotorio. Con il tempo, il bimbo ha perso anche la vista, ma la lotta di Tommi, di mamma e papà, condotta con consapevolezza ma anche tantissima ironia, è solo all’inizio e, dopo il racconto quotidiano su Facebook, sbarca in questo libro “solidale”.

Prezzo 14 euro. Acquista qui