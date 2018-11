Succede ogni anno, il quarto venerdì di novembre, code interminabili davanti ai negozi, siti che vanno in crash per la folla virtuale e sconti incredibili: il Black Friday 2018 in Italia sta per arrivare, così come nel resto del mondo, portando con sé le offerte migliori. L’usanza nata negli Stati Uniti che, nel tempo, ha contagiato l’Europa e il Brasile torna il 23 novembre 2018.

Ma cos’è il Black Friday? Letteralmente venerdì nero, si tratta di una giornata in cui i negozi (sia fisici sia online) applicano grandi sconti sulla propria merce. Non c’è una data fissa per questa tradizione dello shopping, ma si colloca sempre il giorno successivo al Thanksgiving Day che, a sua volta, cade il quarto giovedì di novembre.

Una cosa è certa: da quando esiste è diventato, in modo più o meno ufficiale, il giorno che segna l’inizio del periodo natalizio. Ma com’è nato il Black Friday? Per capirlo bisogna tornare indietro nel tempo, esattamente nel novembre del 1924.

La storia del Black Friday

Se oggi abbiamo la possibilità di fare acquisti a prezzi scontati nella giornata del Black Friday, un po’ lo dobbiamo a Macy’s, la famosissima catena nata nel 1958. È il venerdì successivo al Thanksgiving Day del 1924 quando mette in scena a New York una parata per festeggiare l’inizio del periodo natalizio: da quell’anno in poi, l’usanza si è ripetuta e diffusa a macchia d’olio coinvolgendo sempre più attività commerciali. L’esplosione del fenomeno, tuttavia, arriva negli anni Ottanta con l’economia di Reagan negli Usa.

Sui motivi per cui è stato chiamato così non c’è certezza. Alcuni sostengono sia stato coniato negli anni Sessanta dalla polizia di Filadelfia. In occasione della consueta partita di football tra Esercito e Marina, i tifosi accorsi erano così tanti da congestionare il traffico. Per questa ragione la polizia cominciò a riferirsi a quella giornata dandole l’appellativo di “venerdì nero“. Ma c’è anche chi fa risalire il significato del termine al colore nero dei bilanci in attivo: e quale giorno è il più remunerativo se non il Black Friday?

Cos’è il Cyber Monday?

Con l’aumentare della popolarità di questa iniziativa, negli anni se ne è aggiunta un’altra analoga. Nel 2005, infatti, è nato il Cyber Monday, letteralmente il lunedì cibernetico. Si colloca sempre il lunedì successivo al Black Friday: ciò significa che il Cyber Monday 2018 cade il 26 novembre.

In questa giornata gli sconti sono perlopiù rivolti ad articoli di elettronica e hi-tech. Grazie agli e-commerce, spesso e volentieri le offerte partono dal venerdì e terminano il lunedì per un weekend di shopping a prezzi scontati. E, per la gioia delle carte di credito, non è raro che i prezzi al ribasso durino una settimana, partendo già dal lunedì precedente al Cyber Monday.

Black Friday Italia 2018: le offerte migliori

Anche se il Black Friday e il Cyber Monday sono usanze statunitensi, nel tempo si sono diffuse anche nel resto del mondo. Brasile, Germania, Francia, Regno Unito e Spagna sono state tutte contagiate e sì, è successo anche all’Italia. Seppur con meno rilevanza rispetto agli altri Paesi europei, gli sconti del Black Friday si possono trovare anche qui da noi, sia nei negozi fisici che online con i grandi dell’e-commerce i prima fila. Vediamo le offerte Black Friday 2018 in Italia migliori.

Offerte abbigliamento Black Friday Italia 2018

A prendere parte alla giornata di shopping sfrenato sono molti brand di moda. Le migliori offerte abbigliamento possiamo aspettarcele da dei veri e propri colossi: H&M, Zara e Zalando. Le offerte H&M per il Black Friday si verificheranno sia negli store fisici che sull’e-commerce: stando ai rumors, dovrebbero esserci sconti fino al 70% su vestiti, accessori, maglioni. Per il Black Friday Zara, secondo le indiscrezioni, proporrà delle belle offerte con sconti dal 20 al 60%.

La voglia di fare shopping è altissima ma quella di scendere a patti con la folla è ai minimi storici? Allora l’opzione giusta per fare shopping durante il venerdì nero è Zalando, la piattaforma online su cui sarà possibile trovare sconti dal 18% all’85%. Ma c’è di più perché il Black Friday Zalando, visto il successo delle precedenti edizioni, per il 2018 pensa in grande. Gli sconti, infatti, cominceranno il 22 novembre e termineranno il 27 novembre. C’è tutto il tempo per accaparrarsi il capo del cuore (senza spendere una fortuna).

Offerte profumi, cosmesi e make up Black Friday Italia 2018

Il Black Friday abbraccia tutte le categorie merceologiche e sì, anche il beauty. Profumi, cosmetici e make up in offerta li potrete trovare in diverse profumerie: sono infatti molti i brand di bellezza che propongono offerte lampo irripetibili. Gli sconti migliori, tuttavia, possiamo aspettarceli da Sephora, che partecipa sia al Black Friday che al Cyber Monday. Qui troverete la mitica linea make up Fenty Beauty di Rihanna (non fatevi scappare gli illuminanti), ma anche la sempre più apprezzata linea Olehenriksen dedicata allo skincare e molto altro ancora. E in merito allo shopping beauty, da non farsi scappare è la black shopping week di Douglas. Sull’e-commerce è già possibile visionare gli sconti e i prodotti inclusi nell’iniziativa: si va dal 10 al 30% su profumi, cofanetti, creme e prodotti make up.

Offerte elettrodomestici e tech Black Friday Italia 2018

Le occasioni Black Friday 2018 sono anche quelle inerenti agli elettrodomestici e al tech. In prima linea c’è Mediaworld che lo scorso anno aveva fatto furore: ben tre giorni di prezzi al ribasso sull’e-commerce per un successo senza precedenti. Per il Black Friday 2018 Mediaworld, quindi, c’è da aspettarsi parecchio: prodotti di elettronica e tecnologia, tablet, smartphone, tv e molto altro ancora, acquistabile sia online che in negozio.

Anche Euronics non è da meno: gli sconti per il Black Friday saranno su televisori, elettrodomestici, giocattoli e molto altro. Il consiglio? In generale, che si tratti di telefonia o di moda, la strategia migliore è quella di cominciare a fare una lista di ciò che si vuole acquistare. Così facendo sarà molto più facile orientarsi tra le tante offerte e riuscire ad aggiudicarsi per tempo l’oggetto dei desideri, senza avere la brutta sorpresa di trovarlo esaurito.