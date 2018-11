Il Black Friday 2018 sta per arrivare e la corsa all’offerta migliore è già partita. Perché il venerdì nero, che quest’anno cade il 23 novembre, è la giornata migliore per fare shopping di qualunque tipo: che si tratti di elettronica o di abbigliamento, sono molti i marchi che propongono merce a prezzi stracciati. Proprio per la grande adesione che, negli anni, questa iniziativa ha saputo raccogliere, orientarsi tra le molte offerte potrebbe non essere cosa facile.

Black Friday 2018 offerte ce ne sono tante e il modo migliore per riuscirci è prepararsi per tempo e scegliere i prodotti che si vogliono comprare: gli sconti migliori del Black Friday sono solitamente quelli di Amazon, Mediaworld ma anche Unieuro e Apple.

Black Friday 2018, offerte Amazon

Il re incontrastato del Black Friday è sempre e comunque Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha già dato conferma di alcune promozioni che saranno disponibili quest’anno. Prima di tutto, gli sconti fino al 40% su fotocamere e obiettivi Canon, poi le promozioni su alcuni prodotti Garmin tra cui smartwatch, Bike Computer e Activity Tracker. Lo sconto del 30% è previsto su diversi prodotti a marchio Amazon come Happy Belly e Amazon Basics, senza dimenticare le offerte speciali sui prodotti Kartell. Queste sono solo alcune delle offerte migliori: ci sono tantissimi articoli di cui non si conosce ancora il prezzo scontato. Vale la pena, quindi, dare un’occhiata al sito per mettere a punto una propria lista dei desideri. E nel caso in cui foste a Milano dal 19 al 26 novembre, non perdete l’occasione di toccare con mano i prodotti distribuiti da Amazon: il colosso, infatti, sarà presente nella città meneghina con il temporary store Amazon Loft for Xmas in Via Dante 14.

Black Friday 2018, offerte MediaWorld

Da MediaWorld si preparano alle offerte Black Friday già da inizio anno. La pagina dedicata all’iniziativa, infatti, è online da diverso tempo. Le offerte, tuttavia, non vengono ancora rese note ma ciò che già si sa è che non ci saranno solo le offerte diurne, ma anche quelle notturne con la Red Night. Stiamo parlando di sconti che sono disponibili esclusivamente online e che MediaWorld ripropone periodicamente. In più, l’11 novembre scorso, c’è già stata una giornata senza IVA: nessuno esclude che possa ripetersi.

Black Friday 2018, offerta Unieuro

Tra i big del venerdì nero c’è sicuramente Unieuro che, ogni anno, propone sconti e offerte decisamente vantaggiose. Ma nel 2018 promette di superarsi: per Unieuro questo sarà il Black Friday più lungo di sempre. Infatti, le offerte sono cominciate il 12 novembre e andranno avanti fino al 26. Tra i migliori prodotti in offerta, che sono tutti disponibili in quantità limitata, c’è la TV Samsung 55” 4K HDR UE55NU7400 a 599 euro (2.500 pezzi); il Samsung Galaxy S8 a 359 euro (10.000 pezzi); l’Apple iPhone X a 799 euro (3.000 pezzi); la Nintendo Switch a 289,99 euro (4.000 pezzi) e molto altro ancora.

Black Friday 2018, offerte Apple

Le offerte Apple per il Black Friday, quest’anno, potrebbero avere aria di novità. È infatti molto recente la notizia di un accordo storico tra il big della mela e Amazon: il colosso dell’e-commerce potrà vendere direttamente i prodotti Apple nel proprio store digitale. Una vera e propria svolta. L’accordo sarà sicuramente attivo in occasione del Natale, ma c’è chi dice che potrebbe cominciare già con il Black Friday e il Cyber Monday. Tuttavia, anche se Apple dovesse mantenere lo stesso profilo del 2017, le offerte sarebbero comunque vantaggiose: nel 2017, infatti, aveva proposto promozioni importanti in carte regalo utilizzabili per acquisti tramite Apple Store. Variando a seconda della fascia di prezzo, chi acquistava un MacBook aveva di diritto una gift card da 150 euro, mentre chi acquistava un iPad Pro ne riceveva una da 100 euro. Resta solo aspettare di vedere cosa succederà allo scoccare della mezzanotte del 23 novembre.