Non c’è shopaholic che non sia in fibrillazione per l’arrivo del Black Friday 2018, il 23 novembre è tempo infatti della giornata dedicata allo shopping con offerte e sconti online davvero incredibili: non solo colossi dell’hi-tech come Amazon, MediaWorld, Unieuro e Apple sono pronti a essere presi d’assalto da orde di consumatori, ma anche giganti della moda low cost come Zara e H&M.

I vestiti rossi per Natale da Zara, gli abiti corti da H&M, ma anche jeans, cappotti e pantaloni a prezzi stracciati per rinnovare il guardaroba ed essere in linea con le tendenza della moda Autunno-Inverno 2018/2019.

Ecco le sorprese pensate per le tante clienti di Zara e H&M nel venerdì nero alle porte.

Black Friday 2018 Zara: migliori offerte

Per il Black Friday 2018 ha in serbo una serie di sconti irresistibili, che permetteranno di comprare a prezzi ridotti dal 20% al 60%! Per scoprire quali sono i capi in offerta, conviene monitorare il sito, in attesa delle offerte.

Ricordate che le offerte saranno disponibili solo per l’acquisto online e che sarà possibile ritirare i capi selezionati direttamente in negozio senza dover pagare alcun costo per la spedizione. Sicuramente tra le offerte sarà possibile acquistare cappotti, stivali, borse e vestiti di tendenza. Puntate su capispalla e abiti in tartan, pellicce ecologiche, gonne plissettate e giacche oversize.

Zara è il brand low cost d’abbigliamento per eccellenza: dal 2005, quando è entrato tra i primi 100 marchi al mondo per vendite, ha saputo conquistare il cuore della fashion victims più esigenti. Sono in tante, oramai, a mescolare sapientemente capi del colosso spagnolo con pezzi di alta moda, in outfit originali e sempre diversi.

Offerte e sconti abbigliamento H&M

Altro store da visitare in una giornata di shopping sfrenato è H&M. La svedese Hennes & Mauritz affonda le sue radici ancora più lontano, addirittura nel 1947, ma come la concorrente iberica, è solo dagli anni Duemila che ha invaso il mondo con il suo abbigliamento a basso costo. Dal 2010 l’etichetta vanta la Conscious Collection, una linea glamour e di super tendenza realizzata in materiali più sostenibili rispetto agli altri capi.

In occasione del Black Friday 2018, su tanti abiti e accessori verranno applicati sconti fino al 70%. Un’occasione decisamente imperdibile se si vuol dare una rinfrescata al proprio look senza spendere un patrimonio.