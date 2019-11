Black Friday 2019: sconti e offerte beauty

Si consolida il rito: con il Black Friday 2019 sono oltre 16 milioni (quasi 4 milioni in più del 2018) gli italiani pronti a cogliere l’opportunità della giornata di super sconti che farà da apripista alla stagione dello shopping di Natale per una spesa media di 107 euro a testa e oltre 1,7 miliardi in totale. Non solo per abbigliamento e tecnologia ma anche per le offerte beauty.

E non solo sulla rete, ma anche sulla strada: saranno infatti circa 180 mila gli store, tra cui Zara, non digitali che aderiranno al Black Friday con sconti medi a partire dal 30% fino al 50%. E, in un caso su due, le offerte saranno estese anche al sabato e alla domenica.

Vediamo gli affari che si possono fare se si vogliono acquistare prodotti di bellezza il 29 novembre 2019.

Black Friday 2019 da Sephora

Venerdì 29 novembre, online e in tutti i beauty store Sephora, migliaia di prodotti ad un prezzo imperdibile, sconti su make-up, skincare e profumi. Tantissimi i prodotti già in offerta sul sito, con sconti a partire dal 40%. Qui per acquistare

Douglas Black Friday 2019

Il 29 novembre è Beauty Friday 2019: 30% di sconto su ordini a partire da 99 Euro! Lo sconto del 20% ,già presente nella scheda prodotto, diventerà 30% su ordini a partire da 99 Euro. Le promozioni sono già attive. Qui per acquistare

Il Black Friday 2019 di Foreo per i beauty devices

In occasione del Black Friday, sconti fino al 35% sui device Foreo. I membri del programma fedeltà LUNAtics Club avranno accesso a spedizioni gratuite ed un ulteriore 10% di sconto su qualsiasi acquisto effettuato tramite la sezione shop dell’app FOREO For You che ha esordito a novembre. Le offerte sono disponibili per un tempo limitato a partire dal 25 novembre per i membri del LUNAtics club e dal 26 novembre al 6 dicembre per tutti gli altri. Qui per acquistare

Lancôme e la promozione per il Black Friday 2019

Da Lancôme è Black Friday Vip con sconti del 30% su tutti i prodotti per gli iscritti alla newsletter della maison, fino alla mezzanotte di venerdì 29 novembre.

Olfattorio e il Black Friday 2019

Venerdì 29 novembre apertura straordinaria dalle 9 alle 23.30 nelle boutique di Milano (a via Brera 5; Milano, via Brera 23 boutique diptyque; via Bagutta 8 boutique L’Artisan Parfumeur) di Roma ( via di Ripetta 34; via Vittoria 65; via del Babuino 162-163 boutique diptyque), di Bergamo, Brescia, Firenze e Genova. Apertura fino all’1 di notte presso lo spazio Olfattorio a La Rinascente di piazza Duomo a MIlano e in via Lagrange a Torino.

Bionike e gli sconti del Black Friday 2019

In occasione del Black Friday, Bionike propone la linea di make-up per pelle sensibile la linea di make.up correttivo a prezzi scontati dal 29 novembre all’8 dicembre: nelle farmacie e parafarmacie aderenti, acquistando due prodotti make up, il secondo meno caro è scontato al 100%.

Black Friday 2019: Kiko

Fino al 1 dicembre, Kiko festeggia il Black Friday con una promozione valida online e nei negozi: acquistando 6 prodotti da tutto il catalogo, in regalo i 3 meno cari. Per gli acquisti online degli utenti registrati, con un ordine di almeno 50 euro si riceve via mail (entro il 05/12) un buono sconto di 5€ spendibile per successivo ordine online dal 6 all’8 dicembre 2019.