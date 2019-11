Black Friday 2019: offerte e sconti migliori per l’abbigliamento

Il Black Friday 2019 è alle porte: un’occasione imperdibile per acquistare capi di abbigliamento con offerte e sconti, per anticipare qualche regalo di Natale, concedersi una coccola o un piccolo lusso desiderato e atteso da tanto tempo.

Ormai basta un click per avere direttamente a casa le scarpe dei sogni o la borsa dei desideri; secondo le stime di QVC, il retailer multimediale dello shopping e dell’intrattenimento (che ha realizzato una nuova ricerca raccogliendo opinioni e percezioni di un campione di donne tra i 18 e i 65 anni) sarà un esercito di quasi 15 milioni di italiane ad approfittare degli sconti dello shopping online in occasione del venerdì nero in calendario il 29 novembre 2019.

E subito dopo il Black Friday ad aspettare è il Cyber Monday del 2 dicembre, con prodotti in super sconto, e un mare di nuove promozioni con le offerte “Countdown” dal 16 al 19 dicembre.

Black Friday 2019 Zara

Zara non ha rivelato quali saranno gli sconti per il Black Friday 2019, ma lo scorso anno aveva previsto offerte del 20% su oltre 2000 prodotti del catalogo donna e uomo sia online che nei negozi.

Il Black Friday 2019 di Asos

Sconti non solo dal 29 novembre fino al Cyber Monday il 2 dicembre. Gli sconti Black Friday 2019 di Asos iniziano con le pre-offerte sull’abbigliamento donna e uomo: una campagna lunga 10 giorni costellata da sconti non solo per i brand di casa, ma anche su tutti gli altri come Adidas, Tommy Hilfiger e Monki.

Gli sconti Diffusione Tessile per il Black Friday 2019

Durante il Black Friday Diffusione Tessile, il 29 novembre 2019, sarà possibile acquistare online numerosi capi, scarpe, borse e accessori a prezzi ridotti del 30 o 40%.

Rinascente e il Black Friday 2019

Il 29 novembre gli Store Rinascente rimarranno eccezionalmente aperti con orari prolungati: una maratona di 17 ore dalle 8 del mattino fino all’una di notte. Tutti i clienti Rinascente potranno così acquistare con sconti fino al 50% un’ampia selezione di marchi moda, cosmetica, accessori, design e food.

Chi non potrà andare direttamente in negozio, potrà comunque partecipare al Black Friday Rinascente e beneficiare delle promozioni tramite Rinascente On Demand, il servizio che provvede a ricercare i prodotti segnalati dai Clienti e a spedirli ovunque desiderino. Basta inviare la propria richiesta tramite WhatsApp al numero +393440081600 o via mail a [email protected] Disponibile anche il nuovissimo servizio WeChat On Demand.

Novità di questa edizione è che i clienti avranno la possibilità di andare in negozio, a partire da lunedì 25 novembre, e appartare la merce che desiderano acquistare, per poi ritirarla e pagarla il giorno del Black Friday.

Black Friday 2019: Coin

Dal 27 novembre fino al 1 dicembre il 20% di sconto su tutto, inclusa la profumeria. (Ai titolari Coincard, un extra sconto del 10%)

Outlet McArthur Glen, gli sconti del Black Friday 2019

Risparmi ancora più grandi su tantissimi must-have firmati venerdì 29 novembre: sdlla moda alla casa, ti aspettano promozioni incredibili su un’infinità di griffe.