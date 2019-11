Black Friday 2019: gli sconti e le offerte migliori di oggi (28 novembre)

Siamo giunti quasi al termine della settimana dedicata al Black Friday 2019, e oggi scopriamo le migliori offerte Amazon e gli sconti per il 28 novembre.

Se le migliori promozioni saranno riservate per il venerdì nero, il 29 novembre, non da meno sono quelle di oggi, che spaziano come sempre in varie categorie merceologiche.

Le offerte Beauty si concentrano principalmente sui prodotti della linea NYX, con palette per contouting e gli occhi, ricche di tonalità e sfumature. Per le amanti della manicure/pedicure invece un set al LED renderà tutte le operazioni più veloci.

Interessanti gli sconti in casa Tommy Hilfiger sugli orologi, dallo stile classico e minimal distintivo del brand. Tanti i modelli in offerta, abbiamo selezionato i tre migliori per voi.

Infine per gli appassionati di cucina ci sono pentole, padelle, coltelli e persino un kit professionale per preparare ottime crepes direttamente a casa vostra, un acquisto che farà contenti anche i vostri bambini.

Vediamo insieme i migliori sconti e le offerte Amazon per il Black Friday 2019 in data 28 novembre.

Offerte Beauty

Palette Contouring Kit NYX

Questo cofanetto con 8 tonalità è l’ideale per il contouting ma anche per un trucco più naturale. Le sue varie sfumature si adattano ad ogni incarnato, e la sua cremosità permette una perfetta applicazione.

Pro: buona cremosità

Prezzo consigliato: 22,50 euro Prezzo Black Friday: 15,75 euro

Acquista ora

Palette Occhi Swear By It NYX

Ben 40 ombretti ad alta performance, per trucchi sia per il giorno che per la sera. La vasta scelta vi permette di selezionare effetti matte, metallici e satinati.

Pro: compatto, da mettere anche in borsa

Prezzo consigliato: 39,99 euro Prezzo Black Friday: 27,99 euro

Acquista ora

Beurer Manicure/Pedicure LED

Per una manicure/pedicure perfetta ecco l’accessorio al LED che agisce più in profondità di quelli tradizionali, perché la luce illumina la zona da trattare. 10 testine di forme differenti in feltro e zaffiro, a seconda dell’utilizzo.

Pro: velocità continua e movimento di rotazione

Prezzo consigliato: 62,23 euro Prezzo Black Friday: 46,99 euro

Acquista ora

Offerte Orologi

Orologio Da Donna Tommy Hilfiger

Essenziale ed elegante, questo orologio da polso da donna, firmato Tommy Hilfiger, ha un cinturino impermeabile fino a 30 metri di profondità. Il suo design bianco ricalca quello classico del brand americano.

Pro: il vetro minerale protegge l’orologio dai graffi

Prezzo consigliato: 78,29 euro Prezzo Black Friday: 58,61 euro

Acquista ora

Orologio da Uomo Tommy Hilfiger

Interamente in blu, al centro del quadrante troviamo lo stemma bianco e rosso del brand. Cassa semilucida, cinturino in silicone blu scuro dotato di fibbia di chiusura, vetro minerale ad elevata resistenza.

Pro: ideale per un regalo data l’elegante scatola

Prezzo consigliato: 119,00 euro Prezzo Black Friday: 85,71 euro

Acquista ora

Orologio Da Donna Tommy Hilfiger oro rosa

Raffinato, in oro rosa, perfetto regalo sotto l’albero. Minimal come tutti quelli del brand, l’iconico logo è applicato su una delle lancette, mentre la lettera H decora la base del quadrante.

Pro: orologio analogico al quarzo

Prezzo consigliato: 139,00 euro Prezzo Black Friday: 81,55 euro

Acquista ora

Offerte Cucina

Padella Ballarini Cortina Granitium

Adatta a tutte le fonti di calore, questa padella ha un diametro di 32 cm. Il rivestimento antiaderente è rinforzato, per un uso intensivo. Non si rovina lavandola in lavastoviglie.

Pro: rivestimento resistente ad utensili metallici

Prezzo consigliato: 31,99 euro Prezzo Black Friday: 22,90 euro

Acquista ora

Bistecchiera Ballarini Portofino Granitium

Questa bistecchiera antiaderente è lavabile in lavastoviglie, ha una base antideformante ed è adatta ad ogni fonte di calore, inclusi forno e cucina a induzione. Il suo diametro è di 28 cm.

Pro: facilità di pulizia

Prezzo consigliato: 60,80 euro Prezzo Black Friday: 45,60 euro

Acquista ora

Cookin’ Italy Crepes-Set Ballarini

Il terzo prodotto Ballarini è un set per fare le crepes in casa. Comodamente dalla vostra cucina potrete utilizzare la pentola con il manico termoisolante, il torchio per spalmare l’impasto e il raschietto in legno.

Pro: dispositivo salva energia Contro: non adatto ai piani a induzione

Prezzo consigliato: 23,90 euro Prezzo Black Friday: 15,99 euro

Acquista ora

Ceppo coltelli Zwilling

Questo set da cucina è costituito da quattro coltelli di misure differenti, un paio di forbici da alimenti e un affilatore. Tutti in acciaio.

Pro: manici dalla forma ergonomica

Prezzo consigliato: 108,50 euro Prezzo Black Friday: 159,00 euro

Acquista ora