Black Friday 2019: gli sconti e le offerte migliori di oggi (26 novembre)

In occasione del Black Friday 2019, il 29 novembre, Amazon rilancia con una intera settimana di offerte. La redazione ha selezionato i migliori sconti del giorno, dagli articoli per l’infanzia fino a piccoli elettrodomestici.

La piattaforma di e-commerce ha preparato un catalogo di sconti e offerte in ogni categoria merceologica, alcune valide l’intera settimana, altre solo il giorno specifico.

Le offerte del 26 novembre sono vaste, e abbiamo deciso di puntare per prima cosa agli accessori per i più bambini. Le offerte baby riguardano fasciatoi, box giochi, seggiolini e passeggini delle migliori marche a prezzi imbattibili.

Abbiamo poi mirato la nostra attenzione al reparto beauty, nel quale, in previsione del Natale, potete scegliere regali utilissimi, dalla piastra per capelli da viaggio al set da manicure.

Non mancano le offerte per la casa: pentole, set da colazione, elementi d’arredo e un comodo kit di primo soccorso. Infine per i più tecnologici abbiamo scelto i migliori auricolari bluetooth e lo spazzolino da denti elettrico più acquistato dell’anno.

Vediamo insieme tutte le offerte del Black Friday 2019 scelte da DireDonna per la giornata del 26 novembre.

Offerte Baby

Bagnetto Fasciatoio ergonomico Brevi Lindo

Questo fasciatoio con vaschetta anatomica con doppia seduta permette sia di sdraiare il bambino che di farlo sedere. Il telaio è pieghevole, ha un comodo ripiano portaoggetti e scomparti laterali.

Pro: può essere posizionato sui sanitari grazie all’altezza

Prezzo consigliato: 79,90 euro Prezzo Black Friday: 59,99 euro

Box Soft&Play Brevi Lindo

Questo box a tema fattoria ha un soffice tappeto di gioco, che può essere rimosso e sfoderato per lavarlo, con tre giochi morbidi. Dotato di quattro dispositivi di blocco per garantire la stabilità e quattro maniglie per aiutare il piccolo ad alzarsi.

Pro: realizzato con materiali atossici

Prezzo consigliato: 114,90 euro Prezzo Black Friday: 73,99 euro

Seggiolino Auto Foppapedretti Dinamyk

Il seggiolino ergonomico Foppapedretti ha la cintura di sicurezza con cinque punti di fissaggio, rivestimento rimovibile e lavabile, poggiatesta regolabile e l’inclinazione dello schienale multi-posizione.

Pro: adatto fino a 36 kg

Prezzo consigliato: 189,00 euro Prezzo Black Friday: 103,99 euro

Passeggino Foppapedretti Hurra

Se siete in cerca di un passeggino pratico e compatto questa è l’offerta che fa per voi. Adatto dalla nascita fino a 3 anni circa. Schienale multiposizione, giochino amovibile, ruote dotate di freno.

Pro: ruote anteriori con dispositivo di blocco

Prezzo consigliato: 87,99 euro Prezzo Black Friday: 73,99 euro

Seggiolino da tavolo Inglesina Fast

Comodo e facile da montare, questo seggiolino da tavolo terrà in massima sicurezza il bambino. Lo schienale rialzato e la generosa imbottitura assicurano una seduta confortevole.

Pro: si aggancia a quasi tutti i tipi di tavolo

Prezzo consigliato: 55,00 euro Prezzo Black Friday: 35,50 euro

Offerte Beauty

OPI Crema protettiva mani e piedi

La crema skincare OPI è nutriente e protettiva, adatta a mani, unghie e cuticole. Grazie al Burro di cupuaçu e di karité assicura massima idratazione.

Pro: il the bianco combatte i radicali liberi

Prezzo consigliato: 22,00 euro Prezzo Black Friday: 17,43 euro

OPI Kit per Manicure

Questo kit per manicure contiene uno smalto in una vivace tonalità di rosso a lunga durata, grazie all’effetto gel che mantiene la brillantezza fino a 11 giorni. Inclusi la base per smalto e il gel fissaggio.

Pro: il pennello tocca il fondo della boccetta, in modo da utilizzare tutto il prodotto

Prezzo consigliato: 35,00 euro Prezzo Black Friday: 24,50 euro

Mini Piastra Furiden

Questa mini piastra per capelli da viaggio entra in borsa. Ideale sia per capelli lisci che ricci. Facile da usare grazie all’interruttore direzionale. Doppia temperatura, 180 °C e 220 °C.

Pro: le piastre galleggianti passano tra i capelli senza tirare

Prezzo consigliato: 30,99 euro Prezzo Black Friday: 23,24 euro

Olaz Eyes Firming Siero Contorno Occhi

Questo siero Olaz per il contorno occhi previene le rughe e il rilassamento cutaneo. Inodore, deterge e idrata la pelle.

Pro: idrata istantaneamente

Prezzo consigliato: 24,99 euro Prezzo Black Friday: 14,99 euro

Offerte Casa e Cucina

Casseruola in rame Pentole Agnelli

Questa pentola in rame ha la capacità di 1,7 litri, il manico tubolare in ottone e un diametro di 16 cm. Il prodotto è interamente Made in Italy.

Pro: stagnato a mano

Prezzo consigliato: 82,98 euro Prezzo Black Friday: 59,99 euro

Servizio per la colazione per due Villeroy & Boch

Questo servizio per la colazione in porcellana è per due persone ed è costituito da sei pezzi. Due tazze, due piatti e due ciotole lavabili in lavastoviglie e utilizzabili nel microonde.

Pro: lucente anche dopo molti lavaggi

Prezzo consigliato: 49,00 euro Prezzo Black Friday: 36,15 euro

Lampada da scrivania LED TaoTronics

Questa lampada è ideale per studio, lavoro e lettura. La luce ha sette livelli di regolabilità, a seconda dell’utilizzo. Ha una porta usb per ricaricare smartphone, tablet ed eReader.

Pro: consuma 75% di energia in meno rispetto alle lampade classiche

Prezzo consigliato: 42,99 euro Prezzo Black Friday: 24,74 euro

Kit di Primo Soccorso

Questo kit di pronto soccorso include 180 pezzi, tra i quali cerotti di diverse misure, forbicine, pinzetta, garze, salviettine disinfettanti. Il tutto in una comoda borsa impermeabile, che potete portare con voi anche in viaggio con la famiglia.

Pro: tutti gli articoli sono conformi agli standard europei

Prezzo consigliato: 17,99 euro Prezzo Black Friday: 13,49 euro

Offerte elettronica

Auricolari Sportivi Soundcore

Questi auricolari sportivi sono comodi e resistenti, adatti a chi pratica allenamenti, corsa o li utilizza in palestra.Design ergonomico e otto ore di autonomia, senza fili grazie alla tecnologia Bluetooth.

Pro: suono cristallino con bassi potenziati

Prezzo consigliato: 29,99 euro Prezzo Black Friday: 18,74 euro

Epilatore Beurer IPL VelvetSkin Pro

Questo epilatore a luce pulsata senza fili usa una tecnologia adoperata anche da dermatologi professionisti, per una epilazione più duratura e più efficace.

Prezzo consigliato: 269,99 euro Prezzo Black Friday: 229,49 euro

Adattatore Multiporta Satechi

Questo adattatore è indicato per ogni attacco di smartphone e dispositivo, funge da caricatore portatile, ed è possibile inserire la scheda micro sd. Sottile e compatto, può essere caricato tramite spina o al vostro pc e laptop.

Pro: non richiede alcun software o driver

Prezzo consigliato: 83,00 euro Prezzo Black Friday: 59,99 euro

Idropulsore e Spazzolino Elettrico Oral-B

Chiudiamo con uno dei prodotti più acquistati degli ultimi mesi. Questo spazzolino e idropulsore elettrico è in grado di rimuovere al 100% la placca e rimuove le macchie superficiali dei denti.

Pro: ricco di accessori per la pulizia dentale

Prezzo consigliato: 76,59 euro Prezzo Black Friday: 64,90 euro

