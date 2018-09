Blake Lively non è nuova alle battute di spirito sui social network, e proprio recentemente ha messo in riga gli hater sul web grazie all’ironia: a quanto pare neppure l’amato marito Ryan Reynolds è al riparo dalle folgoranti frasi della bella star di Hollywood, che ha commentato un post sul profilo Instagram dell’attore scherzando, proprio nel giorno del loro sesto anniversario di matrimonio.

L’interprete di Serena van der Woodsen di Gossip Girl, infatti, si è divertita a rispondere alla foto condivisa da Reynolds, in cui il protagonista di Deadpool compare nella pubblicità dell’Aviation American Gin su di un camion.

Lo stesso attore ha scritto ironico postando lo scatto: “Turns out the driver really doesn’t carry cash. But he DOES carry pepper spray… and a shitload of @aviationgin #Aviationowner”, cioè “A quanto pare l’autista non trasporta soldi, ma spray al peperoncino e un sacco di @aviationgin #Aviationowner”.

Blake Lively ha quindi scherzato in risposta al post: “Who needs a mini van?! I’m driving this from now on. Subtle, gorgeous, and OHMYGAWDYOUREHUGE”. “Chi ha bisogno di una monovolume?! Guido questo da ora in poi. Fine, bellissimo, e OHMIODIOSEIENORME”.

Blake Lively e Ryan Reynolds sono una delle coppie di Hollywood più giovani, amate e sorridenti, che resiste nonostante siano tante le separazioni e i divorzi nell’ambiente negli ultimi tempi, a partire dai più celebri, quelli di Brad Pitt e Angelina Jolie e quello di Jennifer Aniston e Justin Theroux.

Ryan e Blake si sono incontrati per la prima volta nel 2010, quando hanno lavorato insieme al film Green Lantern sul supereroe DC Comics, ma erano entrambi impegnati. Lui con Scarlett Johansson, lei con l’attore Penn Badgley. Lively e Badgley si sono poi separati nel settembre di quell’anno, mentre Reynolds e Johansson hanno annunciato la rottura a dicembre.

Nell’ottobre del 2011 gli insider hanno raccontato che i due stavano uscendo insieme, e il 9 settembre 2012 si sono scambiati i voti alla Boone Hall Plantation di Mount Pleasant, nella Carolina del Sud. La coppia ha anche due figli: James e Ines.