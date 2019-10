Blake Lively e Ryan Reynolds, la prima foto della terza figlia

Ryan Reynolds ha condiviso la prima foto della terza figlia avuta da Blake Lively e ha così svelato il sesso della bambina venuta alla luce due mesi fa. Per conoscere il nome si dovrà ancora attendere vista la grande riservatezza che i due genitori hanno nei confronti della loro famiglia.

Si tratta della terza figlia femmina della coppia Lively-Reynolds, che già due bambine: James di 4 anni e Inez di 2.

La foto della nuova nata è stata condivisa da Ryan Reynolds sul suo profilo Instagram all’interno di una storia ed è stata accompagnata da un messaggio politico contro i cambiamenti climatici: “I love B.C. I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click http://Elections.ca for voting info. #Capilano“.

L’attore originario di Vancouver, nella British Columbia in Canada, desidera quindi che le sue figlie crescano nello stesso parco nel quale è cresciuto lui stesso e, per questo, esorta i suoi seguaci a votare il candidato che sostiene nelle prossime elezioni locali.

Blake Lively e Ryan Reynolds amano la famiglia numerosa e, molto probabilmente, non si fermeranno alla terza figlia. L’attrice, nota soprattutto per essere stata la Serena Van Der Woodsen della serie tv Gossip Girl, nel 2012 aveva dichiarato alla rivista Allure: “Ho sempre desiderato una grande famiglia. Mi piacerebbe avere 30 bambini se potessi!“.