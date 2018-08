Ci risiamo: è tempo di sbirciare le tendenze della moda Autunno-Inverno 2018/19 per cominciare una stilare una lista dei desideri non solo per le scarpe, anche per quanto riguarda le borse della prossima stagione.

I modelli proposti dagli stilisti sulle passerelle della moda milanese e parigina sono stato soprattutto tracolle – sempre più piccole e preziose – e shopper in materiali pregiati. Impazza l’ecopelliccia, per intarsi o per realizzare interi accessori, a mano o a spalla; poche le maison che ancora ricorrono a visoni astrakan e cincillà…. È, infine, oramai conclamato il ritorno sia dello zaino, in versioni originalissime o super chic, sia del marsupio, visto in diverse sfilate e nelle suggestioni più variegate.

Le borse preferite dalla redazione? Sono state tante – anzi tantissime – molte dai prezzi esorbitanti (ma sognare non costa nulla…): ecco allora una selezione di 10 must have che non potranno mancare nel guardaroba, reale o soltanto immaginario, delle fashion victim più incallite.