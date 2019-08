Borse da lavoro: modelli per l’ufficio

Non esistono più le borse da lavoro di una volta: archiviate le grigie ventiquattrore, le rigide porta documenti, le banali tote per laptop, i modelli per l’ufficio si fanno versatili e cangianti, colorati e finanche divertenti (ma sempre rigorosi, of course!)

Il successo dello zaino e le piccole rivoluzioni per la borsa da lavoro sono dovuti soprattutto al cambiamento stesso della natura del lavoro. Non si trasportano più documenti e cancelleria, ma personal computer, iPad, caricabatterie, e accessori tecnologici che richiedono borse da lavoro più resistenti e comode. Dalla manager alla segretaria, ogni donna cerca una borsa da lavoro adatta non solo al proprio lavoro, ma anche al proprio look.

Ecco 10 borse da lavoro ideali per stili ed esigenze diverse, adatte a contenere tutto il necessario per intere giornate fuori casa.