Borse mare 2019: le più belle in paglia e cotone

Sono in paglia e cotone, grandi, capienti e coloratissime le borse mare più belle della moda Primavera-Estate 2019.

Indispensabili per portare tutto l’occorrente con sé in spiaggia come in piscina, dalla protezione solare ai teli da mare, dal libro da leggere sotto l’ombrellone agli indispensabili del make-up se ci si ferma fuori casa fino all’ora dell’aperitivo.

Come ha insegnato negli anni Settanta Jane Birkin, la borsa di paglia può essere indossata non solo di giorno sul lungomare di Cannes, ma fino alla sera per outfit super chic.

Ogni anno, le case di moda e i brand low cost propongono deliziosi modelli di borse mare sia in paglia che in cotone: questa è la selezione delle 10 preferite dalla redazione di DireDonna.