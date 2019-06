Borse Primavera-Estate 2019: gli zaini più belli

Tornati prepotentemente alla ribalta, gli zaini sono tra i modelli più gettonati di borse della moda Primavera-Estate 2019. Le tendenze sono chiare da tempo: il revival degli anni Ottanta e Novanta non poteva non portare con sé uno dei fondamentali di quei due decenni.

Comodo e versatile, si declina in colori e materiali diversi, dalla pelle alla plastica fino al nylon (ma in versione eco-friendly, of course!). Perfetto per outfit da giorno, scopre la sua anima chic se abbinato a uno dei tailleur pantaloni così in voga in questo periodo.

Dalle versioni economiche, che non rinunciano a essere super trendy, a quelle luxury, ecco gli zaini e gli zainetti da segnare in wish list.

Zaini economici

È disponibile in diversi colori, nero, rosso, ecru e cuoio, il modello di Zara con manico a mano e spallacci regolabili. Carta tessile effetto stuoia per lo zaino Diffusione Tessile con dettagli in similpelle e bretelle. Qui per acquistare su Diffusione Tessile. La proposta di Pimkie, in vendita su Asos, è in rafia color naturale.

Zaini must have

Nylon rigenerato e pelle Saffiano sono i materiali del Prada Re-Nylon, lo zaino dei desideri con patch in tessuto gommato, fibbia e bottone magnetico. Pelle motivo coccodrillo effetto goffrato metallizzato e metallo effetto dorato per la proposta lussuosa di Chanel. Disponibile in blu e in bordeaux lo zaino in tela ricamata Dior Oblique blu.

Zaini colorati

È stampato con il logo della casa degli anni ’80 in verde, giallo e nero il modello Gucci con cordoncino realizzato in pelle martellata rossa. Motivi dipinti a mano e toppe ricamate per il Michael Kors in denim e decorato con spallacci in pelle e dettagli in metallo. Qui per acquistare su Michael Kors. Ha logo blu di Love Moschino il modello con manico e doppia bretella.

I mini zaini

Dimensioni mini per lo zainetto Fendi in velluto viola con motivo FF a rilievo e dettagli in pelle. Lo zaino Loveless giallo fluo in pelle di McQ Alexander Mcqueen è squadrato e ha dettagli color argento. Design color-block rosso per Marc Jacobs che propone un modello con chiusura con zip a giro e spallacci regolabili.