Brad Pitt innamorato della guru Sat Hari Khalsa?

Secondo gli ultimi gossip Brad Pitt avrebbe un nuovo amore, la guru spirituale Sat Hari Khalsa. Non è il primo rumors su un flirt di Brad Pitt, da Charlize Theron a Margot Robbie, ma questa volta pare ci siano delle basi per la notizia. I due, infatti, sarebbero amici già da qualche anno, e solo di recente avrebbero iniziato a frequentarsi assiduamente.

Certamente Brad Pitt e Sat Hari Khalsa sono legati da una forte amicizia, ma secondo i giornali sarebbe qualcosa di più. Dopo il difficile divorzio da Angelina Jolie, e la dura lotta per l’affidamento congiunto dei sei figli, il protagonista di C’era una volta a…Hollywood è tornato finalmente a sorridere.

Sarà per la rinascita artistica o per la fine della dipendenza da droghe e alcool, certo è che la guru spirituale ha qualche merito in tutto questo. Infatti Brad Pitt è da tempo alla ricerca della sua spiritualità, e proprio per questo aveva frequentato anche le messe musicali di Kanye West.

La neo coppia si è conosciuta al Silverlake Conservatory of Music Gala, un party annuale che viene organizzato dai Red Hot Chili Peppers. Sat è la guida spirituale di Anthony Kiedis, frontman del gruppo. Una conoscenza duratura che, con il tempo, a detta della rivista People, si sarebbe tramutata in amore.

Nelle ultime settimane Brad e Sat hanno deciso di uscire allo scoperto, e sono stati paparazzati insieme all’after party di Ad Astra, nuovo film dell’attore. Le foto sono state postate dal settimanale Chi.

Sat Hari Khalsa è guida e confidente di molti personaggi di Hollywood, e allergica al gossip. Nata negli Stati Uniti, ha vissuto in India fino a diciotto anni, dove ha studiato e si è appassionata alla cultura e ai culti locali. Sat ha cinquant’anni ed è anche una designer, creatrice del marchio di gioielli AMRIT.